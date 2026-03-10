Centro storico, due arresti della polizia locale: in manette un pusher latitante e un ricettatore

Genova. Nell’ambito dei nuovi servizi previsti dal piano della sicurezza urbana 2026, la polizia locale ha arrestato un cittadino extracomunitario, risultato essere latitante, per spaccio di stupefacenti.

Gli agenti hanno notato la compravendita di sostanze tra l’uomo e un secondo soggetto, di nazionalità italiana, nei pressi di piazza della Commenda. Il cittadino italiano è stato intercettato in via Adua, dove gli agenti hanno potuto accertare che avesse appena acquistato del crack. A quel punto hanno proceduto con il fermo dello spacciatore, che, accompagnato presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di ulteriori 27 dosi di crack e di materiale per la preparazione e il taglio delle sostanze. Dell’arresto è stato avvisato il pubblico ministero di turno che ha disposto l’arresto. L’uomo è stato portato in carcere a Marassi e contestualmente gli è stato notificato un ordine di carcerazione già pendente.

Sempre in centro storico la polizia locale è riuscita a individuare tramite il monitoraggio delle videocamere cittadine un uomo, già noto alle forze dell’ordine e denunciato il giorno precedente per rapina, intento a vendere un telefono cellulare ai passanti nella zona di Pré. Gli agenti sono arrivati sul posto proprio nel momento in cui la compravendita. Venditore e acquirente sono stati quindi accompagnati in comando per gli accertamenti e sono riusciti a risalire al proprietario del telefono che ha confermato di aver subito il furto una ventina di minuti prima, in metropolitana, dando una descrizione del presunto borseggiatore, successivamente riconosciuto tramite individuazione fotografica, avvenuta al momento della denuncia. L’autore del furto è stato arrestato e trovato in possesso di un altro telefono di dubbia provenienza, mentre l’acquirente è stato denunciato a piede libero.