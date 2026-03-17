“Pattuglione” in centro storico, 60 persone identificate e un arresto

Genova. Proseguono i controlli anticrimine della Polizia di Stato nel centro storico di Genova, con un bilancio che nella serata di lunedì conta un arresto e 60 persone identificate.

Il servizio, coordinato dal commissariato Prè con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e delle unità cinofile antidroga dell’U.P.G. e S.P., si è concentrato sulle aree più sensibili della città, quelle segnalate anche da comitati e residenti: calata Vignoso, Prè, via Gramsci, vico Largo e via del Campo.

Nel corso delle verifiche gli agenti hanno fermato un 39enne originario del Mali, già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei giorni scorsi. Il provvedimento rappresenta un aggravamento della misura del divieto di dimora a Genova, violata dall’uomo che era stato recentemente controllato dal commissariato Cornigliano in via Rubattino mentre si trovava in possesso di sostanza stupefacente.

In via del Campo è stato inoltre fermato un cittadino tunisino di 28 anni privo di documenti, accompagnato in questura per l’identificazione.

Nel corso del servizio è stato controllato anche un esercizio commerciale di via Prè, già oggetto di recente chiusura da parte della Asl 3 genovese per motivi igienico-sanitari. All’interno è stata trovata una sola persona impegnata in operazioni di pulizia.