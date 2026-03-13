Pattuglione in centro storico, polizia e Asl chiudono un negozio: baguette scongelate male e gravi carenze igieniche

Genova. Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato di Genova ha diretto un servizio di controllo nel centro storico, nelle zone di Prè e Darsena, disposto dal Questore in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le verifiche amministrative hanno interessato tre esercizi commerciali: un minimarket di via Prè all’interno del quale sono state trovate e sequestrate 12 confezioni, da 8 chili cadauna, di baguette scongelate in modo scorretto ed un congelatore colmo di prodotti, in pessimo stato di conservazione. Riscontrate anche gravi carenze igieniche in tutti i locali e l’omessa compilazione delle schede HACCP. L’esercizio, oltre ad essere sanzionato per un importo complessivo di 4mila euro, è stato chiuso dalla ASL3.

Verifiche anche per un negozio di frutta e verdura di via Gramsci che è stato sanzionato per un totale di mille euro per la violazione delle prescrizioni relative al decoro delle attività. Nella stessa via, un supermarket è stato sanzionato dalla ASL 3 per carenze igieniche e dalla Polizia Locale per la mancanza dell’etichettatura in lingua italiana nei prodotti confezionati, per un importo complessivo di 1.500 euro.