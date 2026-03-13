  • News24
I controlli

Pattuglione in centro storico, polizia e Asl chiudono un negozio: baguette scongelate male e gravi carenze igieniche

Multe e sanzioni per altri due locali per aver la mancata etichettatura in italiano e per la violazione delle prescrizioni relative al decoro delle attività

Genova. Ieri pomeriggio, la Polizia di Stato di Genova ha diretto un servizio di controllo nel centro storico, nelle zone di Prè e Darsena, disposto dal Questore in attuazione di quanto deliberato in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le verifiche amministrative hanno interessato tre esercizi commerciali: un minimarket di via Prè all’interno del quale sono state trovate e sequestrate 12 confezioni, da 8 chili cadauna, di baguette scongelate in modo scorretto ed un congelatore colmo di prodotti, in pessimo stato di conservazione. Riscontrate anche gravi carenze igieniche in tutti i locali e l’omessa compilazione delle schede HACCP. L’esercizio, oltre ad essere sanzionato per un importo complessivo di 4mila euro, è stato chiuso dalla ASL3.

Verifiche anche per un negozio di frutta e verdura di via Gramsci che è stato sanzionato per un totale di mille euro per la violazione delle prescrizioni relative al decoro delle attività. Nella stessa via, un supermarket è stato sanzionato dalla ASL 3 per carenze igieniche e dalla Polizia Locale per la mancanza dell’etichettatura in lingua italiana nei prodotti confezionati, per un importo complessivo di 1.500 euro.

