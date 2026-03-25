Verde in centro storico: in piazza Lavagna arrivano i nuovi ciliegi

Genova. Arrivano nuovi alberi di ciliegio in piazza Lavagna, nel centro storico.

Aster ha avviato nei giorni scorsi i lavori di piantumazione nel periodo adatto. Gli altri alberi erano stati rimossi per problemi fitopatologici.

“Un’attività programmata già da ottobre, a seguito di segnalazioni dei commercianti – ha spiegato l’assessore municipale del Centro Est Alberto Cattaneo – per arrivare alla messa a dimora nel periodo più opportuno per la specie. In questo periodo intercorso, in previsione della rimozione e ripiantumazione, è stata alleggerita la chioma con potatura onde evitare cadute”.

Un altro ciliegio è stato piantato in via San Vincenzo, in sostituzione di albero rimosso lo scorso luglio.