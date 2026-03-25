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Intervento

Verde in centro storico: in piazza Lavagna arrivano i nuovi ciliegi

Un altro ciliegio è stato piantato in via San Vincenzo, in sostituzione di albero rimosso lo scorso luglio

piazza lavagna

Genova. Arrivano nuovi alberi di ciliegio in piazza Lavagna, nel centro storico.

Aster ha avviato nei giorni scorsi i lavori di piantumazione nel periodo adatto. Gli altri alberi erano stati rimossi per problemi fitopatologici.

Un’attività programmata già da ottobre, a seguito di segnalazioni dei commercianti – ha spiegato l’assessore municipale del Centro Est Alberto Cattaneo – per arrivare alla messa a dimora nel periodo più opportuno per la specie. In questo periodo intercorso, in previsione della rimozione e ripiantumazione, è stata alleggerita la chioma con potatura onde evitare cadute”.

Un altro ciliegio è stato piantato in via San Vincenzo, in sostituzione di albero rimosso lo scorso luglio.

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