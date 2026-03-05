Centro commerciale al Palasport, previsti 800 posti di lavoro. Ma le ricadute sui quartieri sono un’incognita

Genova. Saranno circa 800 i posti di lavoro attivati grazie al nuovo centro commerciale al Palasport che dovrebbe aprire a fine marzo. Il dato, fornito dalla società Genova Sviluppo che gestisce la struttura, emerge dalla risposta dell’assessora al Commercio Tiziana Beghin a un’interrogazione presentata dal capogruppo di Vince Genova Pietro Piciocchi. Dall’altro lato il Comune ha avviato un monitoraggio per capire non solo quante persone verranno effettivamente assunte al Waterfront, ma anche “quale sarà l’impatto sul sistema commerciale preesistente“.

Il numero stimato di 800 unità impiegate nel distretto commerciale “non è al momento confermato per una ragione meramente tecnica: non tutte le superfici sono state ancora commercializzate e solo a seguito della conclusione delle trattative commerciali da parte degli sviluppatori sarà possibile quantificare l’organico totale”, scrive Beghin.

Beghin: “Incredibile che manchi una valutazione sulla tenuta del commercio”

L’assessora della giunta Salis passa quindi all’attacco nei confronti dell’ex vicesindaco: “Non risulta agli atti che, per un’operazione finanziata anche con svariati milioni di euro di risorse pubbliche, sia stata predisposta una valutazione di impatto sul tessuto commerciale e occupazionale esistente. Alla luce delle preoccupazioni manifestate dalle categorie economiche e delle prime chiusure di negozi monomarca registrate nelle aree limitrofe, sarebbe stato opportuno che la precedente amministrazione avesse fornito alla città strumenti conoscitivi oggi indispensabili”.

Manca anzitutto lo stima del saldo occupazionale netto: “Quanti nuovi posti si creeranno effettivamente, al netto delle possibili chiusure o riduzioni di personale indotte dalla nuova concorrenza?”. Ma anche un’analisi della qualità del lavoro: “Esiste una stima del ricambio generazionale? Ovvero, quanti addetti con esperienza e fascia d’età matura già impiegati in realtà esistenti, rischiano di essere sostituiti da contratti precari o part-time nei nuovi distretti?”. “Riteniamo incredibile, e politicamente grave, che per un investimento di tale portata non esista una valutazione puntuale che metta in relazione il nuovo polo commerciale con la tenuta del tessuto economico dei quartieri circostanti”, osserva Beghin.

Coop al posto di Esselunga, l’assessora: “Vincoli già esistenti, li abbiamo solo ribaditi”

Piciocchi ha punzecchiato l’amministrazione anche a proposito dell’avvicendamento in corsa tra Esselunga e Coop per il supermercato interno al Palasport. “Esselunga si è tirata indietro perché non voleva accettare le regole d’ingaggio del tematismo dei prodotti in commercio“, aveva detto la sindaca Salis in risposta alle polemiche su quella che ha sottolineato come “una trattativa tra privati, rispetto alla quale il Comune è esterno”. I vincoli, come ricorda lo stesso ex vicesindaco, erano stati imposti nell’autorizzazione commerciale del 2020. Ora Piciocchi chiede alla giunta di chiarire quale sia stato il ruolo di Tursi nella vicenda, se siano intervenute modifiche ai vincoli pregressi e in base a quali elementi venga spiegato il passo indietro di Esselunga.

Nessuna stretta sui vincoli tematici, risponde Beghin: “Essi trovano fondamento nell’autorizzazione commerciale rilasciata a suo tempo”. Tuttavia, “a seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta dagli stessi operatori del settore” il Comune “ha ritenuto doveroso ribadire e specificare l’esatta portata di tali vincoli, affinché non vi fossero fraintendimenti applicativi”.

In particolare, ricorda l’assessora, la parte alimentare deve essere nettamente separata da quella non alimentare al fine di rispettare chiaramente il tematismo che, per la struttura in questione, prevede la valorizzazione delle eccellenze del territorio. Una condizione che “non era stata inizialmente ben compresa” dagli operatori. Ed è per questo che Esselunga avrebbe rinunciato al progetto, cedendo l’operazione a Coop Liguria.

“A riprova della correttezza e della trasparenza del nostro operato – mette in chiaro Beghin – precisiamo che la medesima risposta, con gli stessi identici criteri, che è stata fornita a Esselunga, verrà fornita a chiunque altro presenti richieste di licenza commerciale per la superficie di vendita alimentare in quell’area. Non vi sarà alcuna personalizzazione della norma”.

Infine, rispondendo a Piciocchi sul destino dei lavoratori già opzionati da Esselunga per l’apertura al Waterfront: “Ci attiveremo, per quanto di nostra competenza e in via informale, per sensibilizzare i soggetti coinvolti affinché possano essere valutate tutte le possibili forme di tutela e riassorbimento del personale già coinvolto nelle previsioni assunzionali, nella prospettiva di garantire la massima continuità occupazionale sul territorio”.

Piciocchi: “Grande valore sociale, basta demonizzarlo”

“Queste risposte testimoniano il grande valore sociale del distretto commerciale del Palasport – commenta Piciocchi -. Non ricordo negli ultimi anni un insediamento che ha portato ben 800 posti di lavoro in più. L’amministrazione farebbe bene a smetterla di demonizzare quest’opera, a firma di un grande architetto, che andrà a riposizionare Genova nel panorama delle città internazionali e di cui sono orgoglioso. Oltretutto grazie al Palasport l’amministrazione avrà oltre 15mila metri quadri di superficie in più nei ruoli Tari e questo forse consentirà di evitare aumenti”.

Sulla vicenda Esselunga, l’ex vicesindaco ribatte: “Mi dispiace che abbiano voluto far credere che fosse andata via per una rivisitazione del vincolo. Si conferma che i vincoli sono sempre gli stessi, quelli che abbiamo messo noi: fin dall’inizio si è cercata l’armonia tra le esigenze del commercio e la tutela del territorio e delle produzioni locali. Per l’ennesima volta non hanno detto la verità. Ora bando alle polemiche, guardiamo al futuro: il Waterfront sarà una grande risorsa per la città. Speriamo però di vederlo finito, perché non abbiamo più avuto contezza su modalità e risorse con cui intenderanno concludere l’opera. Non possiamo pensare di avere il Palasport, compresa la parte sportiva, dentro un cantiere”.

Come sarà il centro commerciale

Il centro commerciale sarà articolato su tre piani a forma di anello: al piano terra ci sarà il supermercato Coop con alcuni temporary shop, negozi di diverse dimensioni e attività di ristorazione sul perimetro esterno. Al primo piano una grande superficie e altri negozi di varie metrature con più aree ristorazione dotate di sedute pubbliche e terrazza esterna. Al secondo piano spazio a intrattenimento e leisure oltre a 350 metri quadrati di uffici.