Cento latte di vernici e solventi abbandonate vicino alla differenziata: denunciato il responsabile

Genova. Ancora un intervento da parte della polizia locale per contrastare l’abbandono illecito di rifiuti. Giovedì 12 marzo gli agenti hanno denunciato il responsabile dell’abbandono in via Adamoli, nel quartiere di Molassana, di 100 latte di vernici e solventi in prossimità dei bidoni per la raccolta differenziata. L’uomo è stato individuato 24 ore dopo il fatto.

Gli accertamenti hanno permesso di risalire al veicolo dell’autore dell’illecito (riconducibile ad una carrozzeria dismessa nel 2026), che aveva depositato i contenitori per terra, con l’evidente rischio di dispersione di sostanze inquinanti.

L’uomo è stato convocato presso gli uffici e denunciato per violazione dell’articolo 256, comma 1, del Testo Unico Ambientale. I rifiuti sono stati successivamente recuperati da Amiu per il corretto smaltimento.