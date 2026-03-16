Cede la strada sulle alture di Chiavari: traffico veicolare interrotto, protezione civile in campo

Chiavari.Sopralluogo questa mattina del sindaco di Chiavari a Sant’Andrea di Rovereto, in località Case Sparse, dove nella serata di ieri si è verificato un parziale cedimento della sede stradale all’altezza del civico 18, provocato dal crollo di un muro di contenimento a seguito del maltempo che ha colpito il Tigullio.

Subito dopo l’accaduto sono intervenuti Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Polizia Locale di Chiavari, che hanno effettuato le prime verifiche e attivato il monitoraggio dell’area.

“Con i tecnici comunali abbiamo fatto il punto della situazione e avviato le valutazioni necessarie per individuare le soluzioni più rapide per mettere in sicurezza il tratto di strada – spiega il sindaco Federico Messuti – Gli uffici stanno, inoltre, verificando la proprietà dell’area per definire le modalità di intervento più appropriate. Al momento la strada è percorribile solo a piedi. Le verifiche effettuate non hanno evidenziato situazioni di particolare criticità tra i residenti; la Protezione Civile resta comunque in costante contatto con gli abitanti per eventuali necessità”.