Da Castelletto a Villa Banfi, al via l’abbattimenti di palme e lecci malati

Genova. Squadre di Aster ancora in azione questa settimana per intervenire su alberi malati o a rischio crollo. Nei prossimi giorni sono previsti gli abbattimenti di otto palme, un pino domestico e tre lecci disseminati sul territorio e nei parchi e giardini cittadini.

La stagrande maggioranza degli abbattimenti è prevista nei giardini Acquarone, a Castelletto, dove verranno rimossi sette esemplari di Trachycarpus, nota anche come palma cinese, infestata dal castnide delle palme. Stesso destino per un altro esemplare in Villa Banfi, a Pegli, dove verrano tagliati anche tre lecci ormai morti.

In corso Montegrappa, ai giardini Palatucci, verrà invece abbattuto in somma urgenza un pino domestico che dopo le prove di trazione è risultato a rischio crollo. Un intervento che segue un fine settimana in cui le squadre di Aster hanno lavorato per mettere in sicurezza alberi e rami caduti a causa del maltempo.

Aster è intervenuta in corso Podestà, via Menotti, via San Colombano, via Montando, via del Commercio, via Somma, via Nini Cervetto e via Alessi, mentre nel cimitero della Castagna è caduto un grande cipresso che richiedere qualche giorno per la rimozione.