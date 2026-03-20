Caso Comac, Giordano (M5s): “Cittadini esasperati dai disagi ambientali”

Genova. “Da mesi i cittadini della Valle Scrivia convivono con disagi ambientali legati alle notorie emissioni odorigene della Comac. Una situazione che incide sulla qualità della vita e sulla salute dei residenti, soprattutto delle persone più fragili. Oggi, paradossalmente, viene colpito chi si è mobilitato per difendere il proprio territorio e il diritto alla salute: alcuni cittadini esasperati, infatti, sono stati invitati a presentarsi presso la Polizia locale di Casella con l’accusa di affissioni abusive”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano.

“Come M5S Liguria esprimiamo piena solidarietà ai cittadini e alle organizzazioni che stanno portando avanti una battaglia legittima. Il problema è noto ed è sotto gli occhi di tutti da anni. Per questo, in parallelo a una nostra interrogazione portata in Consiglio regionale a settembre 2025, avevamo chiesto alla Regione Liguria di calendarizzare una commissione ad hoc, coinvolgendo tutti gli enti competenti, per affrontare in modo serio e pubblico la situazione”.

“Una richiesta rimasta purtroppo inascoltata. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: un territorio esasperato e senza certezze sui controlli effettuati. Possiamo rimediare? Certamente: rinnoviamo la nostra richiesta di convocare un tavolo dedicato e di dare finalmente risposte ai cittadini”, conclude Giordano.