Case popolari, piccoli proprietari sulle barricate dopo i tagli del governo: “Scelta irresponsabile, emergenza scaricata sui privati”

Genova. “Apprendiamo con forte preoccupazione del taglio di 960 milioni di euro deciso dal Governo, che blocca i fondi destinati alla ristrutturazione delle case popolari. Una scelta che non può essere derubricata a semplice riduzione di spesa: si tratta di un arretramento grave del ruolo pubblico proprio nel momento in cui sarebbe invece necessario rafforzarlo”.

A scriverlo in una nota stampa Valentina Pierobon, Presidente Provinciale e Vicepresidente Nazionale di A.S.P.P.I – Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari, che commenta la notizia riportata dalla stampa nazionale, analizzandone gli impatti nella realtà genovese: “In un contesto già fortemente compromesso, a Genova come nel resto del Paese, il definanziamento degli interventi sugli alloggi ERP rischia di aggravare in modo significativo l’emergenza abitativa – sottolinea – Le conseguenze sono evidenti: senza un adeguato sostegno pubblico alle fasce più fragili, il peso della crisi verrà inevitabilmente trasferito sul mercato della locazione privata”.

“Un meccanismo che A.S.P.P.I. denuncia da tempo: il privato utilizzato come ammortizzatore sociale, senza strumenti, senza tutele, senza equilibrio – continua Pierobon – I piccoli proprietari non possono sostituirsi allo Stato né farsi carico di una funzione pubblica che richiede risorse, politiche e responsabilità istituzionali. In assenza di un intervento pubblico adeguato, il rischio è quello di un progressivo squilibrio del sistema, con conseguenze dirette sia sugli inquilini sia sui piccoli proprietari, chiamati ancora una volta a sopperire a carenze strutturali che non possono essere loro attribuite”.

Da qui il rinnovo dell’appello che il sindacato dei piccoli proprietari immobiliari sostiene da tempo: “E’ necessario che il settore pubblico torni a svolgere un ruolo attivo e responsabile nelle politiche abitative, al fine di garantire un equilibrio sostenibile del mercato della locazione e la tutela dei diritti di tutte le parti coinvolte – conclude Valentina Pierobon – Per questo A.S.P.P.I. Genova si unisce all’appello delle Associazioni degli Inquilini per l’attivazione urgente di un tavolo con Comune di Genova e Regione Liguria, affinché si costruisca una posizione condivisa e si apra un confronto concreto con il Governo”.