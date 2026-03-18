Crêuza de Mä Edizioni, una nuova casa editrice indipendente a Genova

Genova. Nasce ufficialmente Crêuza de Mä Edizioni, la nuova casa editrice genovese indipendente dedicata alla saggistica narrativa che racconta storie vere, trasformative e coraggiose. Il progetto nasce all’interno di CDM Lab, una fucina di iniziative culturali che richiama già nel nome i due riferimenti fondativi: Crêuza de Mä, omaggio alla celebre canzone di Fabrizio De André, e Le Azioni Buone, espressione della volontà di dare spazio a esperienze positive spesso trascurate dal racconto pubblico contemporaneo. Ideatore dell’iniziativa, ed editore, è Matteo Fortuna, affiancato da Edoardo Fantini, responsabile della filiera audiovisiva e dei contenuti multimediali collegati ai libri, e da Stefano Massari, che cura il disegno complessivo della comunicazione.

Il catalogo della nuova casa editrice prende il via con due collane – Ostinati e Contrari e Piccola Biblioteca della Saggezza – e con le prime pubblicazioni già in calendario: Dio al mio angolo, autobiografia spirituale del pugile George Foreman in uscita il 18 marzo su Genova e dal 20 marzo a livello nazionale, e Il Vangelo degli ultimi, testamento spirituale di Don Andrea Gallo in uscita il 17 aprile. Ogni volume della collana principale sarà affiancato da un cortometraggio originale, a conferma della vocazione multidisciplinare del progetto.

“Il nostro scopo è una comunicazione differente che si sforzi di dare reale valore alla gentilezza. Che siano saggi, romanzi o cortometraggi la nostra intenzione positiva e controcorrente deve essere presente, anche quando è difficile, anche quando, ora più che mai, il mondo si sta incartando su se stesso – spiega l’editore Matteo Fortuna –. Crêuza de Mä Edizioni ha iniziato le sue pubblicazioni con delle scelte editoriali di respiro internazionale, alle quali abbiamo voluto aggiungere un risvolto locale molto forte, di valorizzazione del territorio e dei giovani talenti, attraverso il coinvolgimento di attori e maestranze genovesi per la realizzazione dei nostri cortometraggi”. “Non vogliamo solo pubblicare libri e audiovisivi – conclude Fortuna – ma abbiamo l’ambizione di lasciare qualcosa sul territorio, soprattutto per i giovani, per dare opportunità e far crescere nuove competenze e professionalità”.

Un progetto che guarda ai giovani genovesi

Uno degli elementi distintivi di Crêuza de Mä Edizioni è il progetto giovani promosso da CdM LAB, che affianca alle uscite editoriali la realizzazione di cortometraggi coinvolgendo direttamente ragazzi del territorio genovese in tutte le fasi della produzione audiovisiva: dalla scrittura alla recitazione, dalla fotografia al montaggio, fino ai reparti tecnici e organizzativi.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di creare opportunità di formazione concreta nel settore audiovisivo, permettendo ai giovani di maturare esperienza professionale senza essere costretti a lasciare Genova. In una città storicamente considerata un set naturale — dalle prime produzioni cinematografiche del Novecento fino alle recenti serie televisive e spot pubblicitari — il progetto punta a rafforzare una filiera locale stabile, capace di far crescere nuove competenze e professionalità.

Il primo esempio è il cortometraggio “Osiamo la speranza – Il giovane Gallo”, collegato al libro Il Vangelo degli ultimi, realizzato con gli studenti della scuola di recitazione CFA di Genova e con una troupe composta da giovani under 25 liguri, coordinati dall’attrice Lisa Galantini e guidati dal regista e produttore Edoardo Fantini.

Lo stesso approccio è stato adottato per “Aurora”, il cortometraggio collegato alla biografia di George Foreman: il progetto ha coinvolto, oltre alla troupe locale, anche ragazzi del quartiere CEP di Genova Prà, offrendo a giovani alla prima esperienza cinematografica l’opportunità di confrontarsi con un vero set e di trasformare il lavoro creativo in un percorso di crescita personale e professionale.

Le collane “Ostinati e Contrari” e “Piccola Biblioteca della Saggezza”

Il cuore della proposta editoriale è la collana “Ostinati e Contrari”, un evidente omaggio alla poetica di Fabrizio De André. Si tratta di una serie dedicata alle storie di uomini e donne che hanno scelto strade controcorrente, guidati da una visione, da un’urgenza interiore o da un forte senso di giustizia. Biografie, autobiografie e racconti che uniscono rigore documentale e forza narrativa, restituendo il senso del coraggio, della disobbedienza creativa e della passione che trasforma la realtà.

Ad aprire la collana saranno quattro titoli già programmati:

Dio al mio angolo , autobiografia spirituale di George Foreman , in uscita il 18 marzo;

, autobiografia spirituale di , in uscita il 18 marzo; Il Vangelo degli ultimi , testamento spirituale di Don Andrea Gallo , in uscita il 17 aprile;

, testamento spirituale di , in uscita il 17 aprile; Gaza: il diario di un medico di Salman Khalid, previsto per maggio;

di Salman Khalid, previsto per maggio; Come superare la perdita – In viaggio con il Budda di Giulio Cesare Giacobbe, in uscita a giugno.

Accanto a questa linea narrativa nascerà in estate la “Piccola Biblioteca della Saggezza”, una collana tascabile pensata per raccogliere parole e pensieri di grandi maestri del pensiero umano — tra cui Sadhguru, Margherita Hack, Alda Merini e Pepe Mujica — offrendo ai lettori strumenti di riflessione e orientamento interiore in un’epoca ricca di informazioni ma spesso povera di riferimenti profondi. I volumi, brevi e curati, saranno arricchiti da introduzioni firmate da scrittori, filosofi o guide spirituali contemporanee.

Il Podcast

A completare il progetto editoriale c’è “L‘Ottimista Cosmico”, podcast condotto da Federico Traversa, che nei mesi scorsi ha anticipato lo spirito della casa editrice. Il programma propone uno sguardo alternativo sull’attualità, raccontando storie di gentilezza, cooperazione e solidarietà che raramente trovano spazio nel racconto mediatico dominante.

Attraverso interviste e testimonianze, il podcast costruisce uno spazio narrativo in cui la quotidianità diventa occasione di riflessione e condivisione. Tra gli ospiti già intervistati figurano, tra gli altri, Vinicio Capossela, Giobbe Covatta, Lama Michel e Marco Albino Ferrari.