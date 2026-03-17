Casa e giardino in un unico progetto: la visione di Gruppo San Marco

Negli ultimi anni, il concetto di casa si è ampliato. Non riguarda più soltanto gli ambienti interni, ma include anche terrazze, giardini e spazi all’aperto che sempre più famiglie scelgono di vivere quotidianamente.

Tale cambiamento ha portato alla crescita di soluzioni integrate, capaci di unire arredamento, comfort e funzionalità. In questo contesto si inserisce l’esperienza di Gruppo San Marco, realtà italiana che da oltre vent’anni si occupa della vendita di prodotti dedicati alla gestione completa degli spazi domestici.

L’azienda nasce nel 2003 a Soleto, nel cuore del Salento, con l’obiettivo di rendere accessibili soluzioni pratiche per la casa e per l’outdoor. Da realtà di riferimento in Puglia, il progetto si è poi sviluppato attraverso una piattaforma e-commerce che oggi raggiunge clienti in tutta Italia, con un catalogo strutturato pensato per rispondere a esigenze abitative diverse.

Uno degli aspetti distintivi del brand è proprio l’ampiezza della proposta. L’assortimento abbraccia infatti diversi ambiti della vita domestica, partendo dagli arredi per interni. Qui trovano spazio mobili funzionali, complementi e sedute progettati per migliorare l’organizzazione degli ambienti quotidiani.

Accanto agli spazi interni, una parte importante dell’offerta riguarda il mondo outdoor. Sempre più persone scelgono infatti di trasformare il giardino o il terrazzo in un ambiente da vivere durante tutto l’anno. Per questo, Gruppo San Marco propone una selezione di gazebi, salottini da esterno, barbecue e strutture ombreggianti pensate per resistere nel tempo e offrire comfort anche negli spazi aperti.

Tra le categorie più richieste del catalogo spicca quella dedicata alle piscine. Non a caso, l’idea di avere una zona relax privata all’interno del proprio giardino è diventata sempre più diffusa.

All’interno dell’offerta del brand sono presenti diverse soluzioni progettate per adattarsi a contesti abitativi differenti. In particolare, le piscine fuori terra rappresentano una scelta molto apprezzata da chi desidera installare una piscina senza interventi strutturali complessi.

Oltre alle piscine, il catalogo include anche numerosi accessori utili per la manutenzione e il corretto funzionamento degli impianti. Filtri, robot pulitori e coperture protettive consentono di gestire la piscina con maggiore facilità, contribuendo a mantenerne l’efficienza nel tempo.

Un altro settore sviluppato dall’azienda riguarda il comfort climatico domestico. La piattaforma propone infatti diverse soluzioni dedicate al riscaldamento e alla climatizzazione, tra cui stufe a pellet, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza energetica. L’obiettivo è offrire dispositivi capaci di migliorare il benessere all’interno della casa durante tutte le stagioni.

Tutti i prodotti sono disponibili sul sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, il centro operativo dell’esperienza digitale dell’azienda. La piattaforma è progettata per facilitare la navigazione e aiutare l’utente nella scelta, grazie a schede tecniche dettagliate, immagini e informazioni chiare sulle caratteristiche di ogni soluzione.

Anche l’organizzazione logistica rappresenta un elemento importante del servizio. Le spedizioni sono affidate a corrieri nazionali e internazionali come BRT e FedEx, che permettono di garantire consegne rapide e tracciabili su tutto il territorio italiano.

A supporto dell’esperienza d’acquisto interviene inoltre un servizio clienti dedicato, sempre pronto ad assistere gli utenti prima e dopo la vendita. Questo approccio orientato al supporto continuo ha contribuito a costruire un rapporto di fiducia con il pubblico, confermato dalle oltre 8.400 recensioni certificate raccolte sulla piattaforma Trusted Shops.

Nel corso degli anni, l’impegno dell’azienda è stato riconosciuto anche da importanti classifiche del settore digitale. Gruppo San Marco si è infatti classificato al terzo posto nella categoria “Giardinaggio e Piscine” nella graduatoria dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026 realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza insieme a La Repubblica Affari & Finanza. Il brand è inoltre presente nella selezione “Stelle dell’E-commerce 2024/2025”, pubblicata da Statista e L’Economia del Corriere della Sera.

Attraverso un modello che unisce assortimento, servizio e piattaforma digitale, Gruppo San Marco continua a proporre soluzioni pensate per semplificare la gestione degli spazi domestici, accompagnando l’evoluzione della casa contemporanea.