Sanità, inaugurata la casa di comunità Celesia a Rivarolo: gli orari e i servizi disponibili

Genova. Dopo quella di Quarto, è stata inaugurata oggi (mercoledì 25 marzo) la casa della comunità Celesia, in via Pierino Negrotto Cambiaso sulle alture di Rivarolo, destinata a diventare un punto di riferimento per tutta la Valpolcevera. Sarà aperta dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato.

Alla presentazione hanno partecipato l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, il coordinatore di Area3 Alessandro Ivan Mazzoleni e il direttore sociosanitario di Ats Liguria Pierluigi Vinai, insieme ai rappresentanti istituzionali e sanitari del territorio.

“Dopo la casa della comunità di Quarto anche oggi a Rivarolo non inauguriamo solo una struttura – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – ma un’idea precisa di sanità: una sanità che esce dagli ospedali per entrare nella vita quotidiana delle persone. Qui il cittadino non è più costretto a rincorrere i servizi, ma trova risposte coordinate in un unico luogo. La casa della comunità Celesia – prosegue Nicolò – è il simbolo di un cambio di passo: meno frammentazione, più integrazione. Mettiamo insieme medici, infermieri, specialisti e servizi sociali per costruire percorsi di cura più semplici e più veloci. Con le case della comunità ribaltiamo questo modello: concentriamo competenze, semplifichiamo i percorsi e diamo risposte più rapide. Qui il cittadino trova tutto quello che serve, a cominciare dai medici pronti a dare una risposta ai problemi meno gravi senza la necessità di recarsi al pronto soccorso”.

I servizi

La struttura offre un’ampia gamma di servizi sanitari e sociosanitari: dagli ambulatori specialistici (neurologia, ortopedia, pneumologia, diabetologia, cardiologia, dermatologia, urologia) all’ambulatorio del medico di medicina generale ad accesso diretto, attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20, fino all’ambulatorio dell’infermiere di comunità e di famiglia.

Nel corpo centrale è attivo il punto unico di accesso, riferimento per accoglienza e orientamento dei cittadini, mentre nel padiglione monte trovano spazio i servizi dedicati alle cure domiciliari.

Organizzazione degli spazi

Padiglione Centrale e lato ponente del Padiglione Monte – piano terra:

* Servizi amministrativi e sistema integrato di prenotazione collegato al CUP

* Punto Unico di Accesso (PUA) – accoglienza

* Spazi per direzione distrettuale, assistenti sociali e terzo settore

* Cure domiciliari

Padiglione Valle – piano terra:

* Ambulatori specialistici (cardiologia, ortopedia, pneumologia, diabetologia, dermatologia, neurologia, urologia)

* Ambulatorio del Medico di Medicina Generale

* Ambulatorio dell’Infermiere di Comunità e di Famiglia (IFoC)

* Cure palliative (in fase di trasferimento presso la Casa della Comunità Hub Valpolcevera)

Altri servizi presenti

* Piano -1: laboratorio analisi centrale

* Piano terra: recupero e riabilitazione funzionale, farmacia territoriale, servizio di prevenzione e protezione, ambulatorio del medico competente

* Piano primo: residenzialità anziani (RSA prima fascia)

* Piano secondo: residenzialità anziani (RSA seconda fascia) e continuità assistenziale