Carrarese – Sampdoria, blucerchiati ancora in emergenza. Possibile una novità in attacco

Genova. È il giorno di Carrarese – Sampdoria (ore 20) che alla luce dei risultati della prima parte di questa 31esima giornata, diventa ancor più importante per i blucerchiati: il Mantova ha vinto portandosi fuori dalla zona calda (per ora) a 34 punti, mentre lo Spezia e la Reggiana hanno pareggiato portandosi a 30. Un risultato positivo in Toscana potrebbe aiutare gli uomini di Lombardo a distanziare chi è in fondo alla classifica. Pescara (26 punti, ma in forte ripresa), Bari ed Entella (31 punti come la Sampdoria) giocano oggi e tutto può ancora cambiare, Pescara ed Entella giocano pure contro. La classifica è cortissima: nove squadre in quattro punti, da 30 a 34.

Lombardo deve rinunciare ad Hadzikadunic, niente da fare anche per Abildgaard e Henderson. Sono tornati invece tra i convocati Coda e Pierini, ma bisognerà capire se il mister vorrà già impiegarli durante il match o conservarli per la partita di domenica contro l’Avellino. Una gestione sicuramente non facile: accelerare i tempi potrebbe essere deleterio. Sono comunque solo 19 i giocatori di movimento a disposizione per questa partita. Di cui appunto i due appena recuperati e Palma che ieri ha comunque sostenuto un allenamento differenziato precauzionale.

Diventa quindi quasi obbligato il mantenimento del modulo 3-4-2-1. Nonostante il mister avesse lasciato intendere di non essere dogmatico.

L’emergenza in difesa dovrebbe essere tamponata con l’impiego di Ferrari dal primo minuto, mentre in attacco occorrerà valutare se confermare Begic e Cherubini (o risparmiare magari Cherubini in vista dell’Avellino) a supporto dell’unica punta che potrebbe anche non essere Brunori dal primo minuto. L’opzione Soleri non è peregrina alla luce delle caratteristiche del giocatore: alto, in grado di proteggere il pallone e far salire la squadra.

Sul fronte degli avversari mister Calabro in conferenza ha detto della Samp: “Affronteremo una grande squadra, che oltre al blasone, si contraddistingue per un parco giocatori di livello, che inspiegabilmente lottano per non retrocedere. Ci attende una partita dura, ma abbiamo lavorato bene in questi giorni e saremo pronti per affrontare al meglio questa gara. Nonostante la Sampdoria sia reduce da un cambio di guida tecnica, non possiamo trascurare il fatto che Lombardo fosse già presente all’interno dello staff tecnico blucerchiato in precedenza, e questo è sicuramente un vantaggio, poiché conosce già bene tutte le dinamiche, anche quelle tattiche, presenti all’interno del gruppo squadra”.

La Carrarese ha inoltre diffuso una nota in cui si è appellata ai tifosi chiedendo di “sostenere i ragazzi in campo per tutti i 90′ e concentrati unicamente sull’amore verso i nostri colori, senza farsi distrarre da episodi e arbitri, verso i quali, tra l’altro, ribadiamo la nostra stima, anche alla luce della designazione di livello prevista per mercoledì“.

Il riferimento è all’aggressione verbale a Rocchi, designatore degli arbitri, da parte dei tifosi in tribuna dopo che il Catanzaro aveva pareggiato al 94′ proprio a Carrara con un rigore fatto ribattere per invasione in area.

Nello staff arbitrale previsto inizialmente, tra l’altro, l’assistente var Paganessi è stato sostituito da La Penna.

Carrarese – Sampdoria, i convocati di Lombardo

Portieri: Coucke, Ghidotti, Martinelli, Ravaglia.

Difensori: Cicconi, Depaoli, Di Pardo, Ferrari, Giordano, Palma, Riccio, Viti.

Centrocampisti: Barák, Begić, Casalino, Cherubini, Conti, Esposito, Ricci.

Attaccanti: Brunori, Coda, Pafundi, Pierini, Soleri.