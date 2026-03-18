Carrarese – Sampdoria Live: la cronaca dello scontro diretto salvezza

Carrarese 1 (63′ Hasa) – Sampdoria 0

73′ Pafundi ci prova dal limite ma il pallone finisce alto.

72′ Hasa vicino al raddoppio! Si incunea in area e arriva fin all’area piccola ma tergiversa troppo. Intervento in scivolata salvifico di Esposito. Una buona partita per lui a livello di pulizia dei passaggi, ma predica nel deserto.

67′ Scontro Rubino-Esposito, il giocatore della Samp rimane a terra. Abisso ammonisce entrambi, il giocatore dei toscani per il colpo inferto all’avversario e il play ex Spezia per aver accentuato l’entità del fallo.

65′ Lombardo gioca la carta Pafundi. Entra la posto di Cherubini.

63′ Vantaggio Carrarese! Zanon avanza sulla destra, Cicconi frana a terra goffamente lasciando crossare l’avversario. Inserimento di Hasa sul primo palo che calcia in rete da due passi.

63′ Doppio cambio: Rouhi e Rubino al posto di Belloni e Torregrossa nella Carrarese.

55′ Doppio cambio: entra Coda al posto di Soleri, prova impalpabile di quest’ultimo ma principalmente per colpa dell’assenza di gioco della squadra. Si rivede anche Pierini, inserito al posto di Begic.

54′ Parlanti riesce a crossare rasoterra dal fondo. Conti ben appostato libera l’area.

52′ Ancora una bella azione sull’asse Begic-Di Pardo con il primo che va filtrante per il secondo. Servizio al centro intercettato però dalla difesa della Carrarese.

49′ Begic risale il campo triangolando con Di Pardo. Poi, cross dal fondo. Cherubini colpisce dentro l’area anticipando Calabrese ma senza forza. Palla bloccata da Bleva ma comunque diretta verso il fondo.

46′ Si ricomincia. Nessun cambio.

Secondo tempo

Il primo tempo di Carrarese-Sampdoria finisce 0-0. Una brutta prima frazione per i blucerchiati. Locali padroni del gioco e più pericolosi della Sampdoria. Abiuso segna dopo 5′ ma il goal viene annullato per un fallo a inizio azione. A referto per i locali anche due tiri ravvicinati di Torregrossa e Imperiale, oltre a un palo esterno colpito da Zanon. Palma, inoltre, rischia l’autorete. Una sola chance netta per la Samp, ma Cicconi tutto solo vicino all’area piccola calcia alle stelle.

Finisce il primo tempo. Palma ammonito per proteste.

45’+2 Cicconi prova il goal olimpico. Calcia l’angolo a giro verso il secondo palo. Bleve in tuffo ci mette una pezza ma c’è un fallo in attacco.

45′ La Sampdoria chiude in attacco con un corner dalla destra. Lo batte Cicconi. Lo batte verso la porta. Illanes respinge di testa. Ancora corner per la Samp. Sono due i minuti di recupero.

Intanto il Pescara si porta sul doppio vantaggio. 2-0 contro l’Entella.

42′ Palo esterno di Zanon! Pallone respinto corto dalla difesa della Samp. Il numero 72 si coordina e calcia al volo al centro dell’area ma senza fortuna.

41′ Grande passaggio in disimpegno di Esposito che consente alla Sampdoria di ripartire in contropiede. Conti vede l’inserimento di Begic e prova a servirlo ma un difensore legge bene e intercetta.

36′ Prima occasione Samp: bel filtrante per Conti che crossa rasoterra al centro dell’area. Zanon lascia scorrere ingenuamente. Cicconi si trova il pallone poco fuori dall’area piccola. Ma calcia malissimo sparando alle stelle. Grande occasione gettata alle ortiche.

35′ Ancora nulla da registrare lato offensivo per una Sampdoria che non trova linee di passaggio pericolose quelle poche volte che giunge sulla trequarti.

28′ Nel pubblico, anche la sindaca di Genova Silvia Salis.

27′ Ancora Carrarese: punizione con pallone spiovente calciata da Zuelli dalla distanza verso il secondo palo. Sponda al centro per Imperiale che calcia potentissimo da posizione ravvicinata. Pallone però alto.

26′ Aggiornamento dagli altri campi: Avellino in vantaggio 1-0 sul Sudtirol.

23′ Angolo battuta da Zuelli. Palma rinvia “alla Zaccardo” ma Martinelli è attento e blocca evitando l’autogoal al giovane compagno.

22′ Angolo conquistato da Torregrossa. Battuta corta con Hasa che crossa basso. Ancora corner per i padroni di casa.

20′ Fase di gioco senza particolari azioni da segnalare. Nel frattempo, il Pescara è in vantaggio 1-0 sull’Entella. Frosinone in vantaggio 2-1 sul Bari (iniziata alle 19), 0-0 tra Avellino e Sudtirol.

15′ Primo quarto d’ora di marca toscana. La squadra di Calabro tiene il pallino del gioco. Lombardo si sgola ma per ora encefalogramma piatto per la sua squadra. Begic perde un pallone banale con un colpo di tacco sulla trequarti.

5′ Abiuso! Vantaggio Carrarese! Ma viene annullato per un fallo a inizio azione dell’attaccante! Scorrettezza rilevata dopo check al VAR. Resta la disorganizzazione della difesa Sampdoriana sul lancio dalle retrovie di Bellone che trova Zanon tutto solo sul lato sinistro della difesa blucerchiata. L’esterno mette al centro per Abiuso che si allunga scagliando con potenza il pallone in rete.

4′ Bravo Ferrari nell’intercettare una verticalizzazione. Torregrossa lo travolge in scivolata. Sembrano esserci gli estremi per il giallo, ma l’arbitro rimanda l’estrazione del primo cartellino.

2′ Carrarese subito pericolosa. Torregrossa riesce a calciare all’altezza del dischetto, lo mura Ferrari.

1′ Si parte. Sampdoria in maglia bianca. Divisa azzurra con inserti gialli per la Carrarese.

Primo tempo

Sampdoria (3-4-2-1): Martinelli; Palma, Ferrari, Viti; Cicconi, Conti, Esposito, Di Pardo; Begic, Cherubini; Soleri. A disposizione: Ghidotti, Ravaglia, Riccio, Ricci, Coda, Pafundi, Giordano, Depaoli, Casalino, Barak, Pierini, Brunori. Allenatore: Attilio Lombardo.

Carrarese (3-5-2): Bleve, Calabrese, Illanes, Imperiale; Belloni, Parlanti, Zuelli, Hasa, Zanon; Abiuso, Torregrossa. A disposizione: Garofani, Fiorillo, Melegoni, Bouah, Troise, Rubino, Lordkipanidze, Ruggeri, Distefano, Finotto, Sekulov, Rouhi. Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Biffi e Scarpa. Quarto uomo: Perri. VAR: Maggioni e Paganessi.

Seconda partita per la Sampdoria targata Lombardo. Dopo il punto ottenuto anche con fortuna contro la capolista Venezia, ora i blucerchiati devono trovare una vittoria che manca da cinque turni. I blucerchiati al momento si trovano in zona playout. Spareggio che giocherebbero in posizione di svantaggio contro l’Entella, visto che i chiavaresi hanno vinto e pareggiato i due scontri diretti. La Carrarese ha 33 punti, due in più della Sampdoria, e al momento sarebbe salva. Lombardo ripropone titolare Ferrari al centro della difesa viste le defezioni di Abildgaard e Hadzikadunic. In attacco, c’è Soleri dal primo minuto. In panchina Brunori.