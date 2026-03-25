È morto Carlo Russolillo, pugile di Serra Riccò che andò alle Olimpiadi di Mosca

Serra Riccò. È morto Carlo Russolillo, classe 1957, pugile di Serra Riccò che vestì la maglia azzurra anche alle Olimpiadi. È morto ieri 24 marzo 2026, dopo aver combattuto contro una malattia.

Nel corso della sua carriera sportiva ha ottenuto risultati di grande rilievo a livello internazionale: ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo e due medaglie d’argento ai Campionati Europei (1981 e 1983), distinguendosi tra i migliori pugili dilettanti della sua categoria e vestendo con onore la maglia della Nazionale italiana.

È stato un punto di riferimento per il pugilato e per i valori dello sport, lasciando un segno profondo in tutti coloro che lo hanno conosciuto, sia dentro che fuori dal ring.

I funerali si terranno venerdì 27 ore 10 nella Chiesa della Santissima Annunziata presso Serra Riccò (Ge).

Alla cerimonia saranno presenti numerosi esponenti del mondo sportivo, tra cui ex atleti della Nazionale e importanti figure del pugilato italiano.