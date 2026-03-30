Career day al Genova Blue District: oltre 300 partecipanti per il lavoro nella Blue Economy

Genova. Oltre 300 partecipanti hanno animato oggi il Genova Blue District in occasione del Career Day di Genova for Yachting. L’iniziativa rientra nel progetto Blue Skills Village, che coinvolge una rete di istituzioni, tra cui Regione Liguria con i Centri per l’Impiego, agenzie formative quali Università, Accademia e Istituto Nautico e tutte le associazioni di categoria del settore.

Durante l’evento, dedicato alle opportunità professionali nella Blue Economy e nel settore dei superyacht, gli studenti, i neodiplomati, i neolaureati e i professionisti interessati a intraprendere o sviluppare un percorso nel comparto hanno avuto l’occasione di incontrare 22 realtà economiche di Genova for Yachting, oltre a conoscere le opportunità offerte dalle associazioni di categoria Assagenti, Confindustria Nautica e Spediporto. Inoltre, per l’ambito formativo dedicato al personale di bordo, presenti A.MA.DI., Italian Yacht Master e Genova Superyacht Hub Training; tra le agenzie formative Università di Genova, Accademia Marina Mercantile e Istituto Nautico. Grande affluenza anche dalle scuole genovesi, presenti con 7 classi provenienti da Istituto Nautico, Spinelli, Casaregis, Galilei.

“L’economia del mare è uno degli asset strategici della Liguria. Non rappresenta solo una parte della nostra identità storica, ma costituisce una leva concreta di sviluppo e occupazione. Per questo è fondamentale creare le condizioni per promuovere l’incontro tra domanda e offerta e aiutare il settore a crescere, generando lavoro stabile e qualificato. Regione Liguria e i suoi Centri per l’Impiego lavorano ogni giorno in questa direzione: solo nei primi mesi del 2026 abbiamo realizzato 12 iniziative di recruiting su tutto il territorio regionale, con l’obiettivo di creare occasioni concrete di inserimento lavorativo. Il Career Day di Genova For Yachting, in cui anche la Regione gioca un ruolo da protagonista, non è quindi un evento isolato, ma parte di una strategia ancora più ampia e strutturata” – dichiara Simona Ferro, vicepresidente Regione Liguria.

«L’iniziativa consolida il ruolo di Genova come punto di riferimento per l’innovazione marittima. La collaborazione tra istituzioni, sistema produttivo e mondo della formazione crea condizioni favorevoli per generare opportunità reali di occupazione e sviluppo. In questo contesto si inserisce il Blue Skills Village, pensato per mettere in connessione competenze, percorsi formativi e crescita professionale, valorizzando le persone e le loro prospettive. Il comparto dei superyacht si distingue per dinamismo e capacità innovativa, con una domanda sempre più elevata di figure specializzate e una forte attenzione ai temi della sostenibilità. L’ampia partecipazione delle imprese dimostra l’esistenza di sbocchi concreti per chi sceglie questo ambito. Ai giovani rivolgo l’invito di informarsi, fare domande e sfruttare il confronto diretto con le aziende presenti. La città ha bisogno del loro contributo. Questo appuntamento può rappresentare l’inizio di un percorso professionale solido e appagante» – sottolinea l’assessore al Lavoro del Comune di Genova, Emilio Robotti.

“Oggi è una giornata significativa per Genova for Yachting perché dimostra quanto l’industria legata alla Blue Economy abbia ancora ampi margini di crescita. È fondamentale creare il contesto giusto affinché questo sviluppo possa proseguire in modo strutturato, e ci sembra che le basi siano molto solide. Realizzare un evento come questo in uno spazio strategico come il Genova Blue District rappresenta un valore aggiunto: qui si incontrano formazione, innovazione e impresa, favorendo un dialogo concreto tra aziende e giovani. Occasioni come il Career Day sono essenziali per avvicinare domanda e offerta di lavoro e per costruire nuove competenze in un settore sempre più centrale per il territorio.” – aggiunge Giovanni Costaguta, presidente di Genova for Yachting.

Durante tutta la giornata gli operatori di Job Centre, di UniGe e dei Centri per l’impiego della Regione Liguria hanno supportato i giovani e i partecipanti, ascoltando le esigenze e i desiderata.