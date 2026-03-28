  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Decisione

Carcere di Marassi, la Via Crucis non si farà. Protesta del sindacato della penitenziaria: “Gestione al capolinea”

La sigla sindacale sottolinea come la mancanza di iniziative trattamentali e religiose, unite alla carenza di sicurezza, stia trasformando l'istituto in una polveriera isolata dal resto della città

rivolta carcere marassi

Genova. Una tradizione lunga quasi un quarto di secolo si interrompe bruscamente tra le mura del carcere di Marassi. Dopo 24 anni, i vertici dell’istituto genovese hanno negato l’autorizzazione per il passaggio della Via Crucis, lo storico momento di preghiera e condivisione che unisce la comunità cittadina ai detenuti e al personale.

La decisione ha scatenato la dura reazione della UILFP Polizia Penitenziaria. Il Segretario Regionale, Fabio Pagani, non usa mezzi termini nel definire la situazione: “Pensavamo di aver toccato il fondo dopo la rivolta dello scorso 4 giugno, i tragici suicidi, come quello  nel Centro Clinico che vede a processo due agenti  e l’escalation di aggressioni ai danni dei nostri poliziotti . Impedire il passaggio della Via Crucis, che dal 2002 rappresenta un messaggio di speranza e abbattimento delle barriere, è un segnale gravissimo”.

L’evento, organizzato dal Vicariato di Marassi/Staglieno, aveva assunto negli anni un valore simbolico altissimo, con il portone del carcere considerato una vera e propria “Porta Santa” e la partecipazione, nel 2025, dell’Arcivescovo Marco Tasca.

“Aver negato l’accesso dopo 24 anni rafforza il nostro grido d’allarme” prosegue Pagani. “La gestione della Direzione e del Comando è ormai giunta al capolinea. Senza una guida ferma, autorevole e realmente aperta alle istituzioni e al territorio, il sistema penitenziario  rischia il collasso definitivo. Il carcere di Marassi merita di meglio”.

La sigla sindacale sottolinea come la mancanza di iniziative trattamentali e religiose, unite alla carenza di sicurezza, stia trasformando l’istituto in una polveriera isolata dal resto della città.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.