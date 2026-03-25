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Episodio

Carcere di Marassi, detenuto aggredisce agente e lo ferisce con una mattonella

Il Sappe: "Inaccettabile la continua spirale di violenza ai danni della polizia penitenziaria"

carcere marassi

Genova. Un detenuto del carcere di Marassi, già protagonista di episodi violenti nel carcere della Spezia, ha aggredito un agente della polizia penitenziaria utilizzando un pezzo di mattonella.

L’agente è rimasto ferito e ha riportato una prognosi di cinque giorni.

A denunciare l’accaduto è Vincenzo Tristaino, segretario nazionale per la Liguria del Sindacato autonomo polizia penitenziaria (Sappe), che ha stigmatizzato la gravità dell’episodio, sottolineando il crescente livello di tensione negli istituti penitenziari.

Solidarietà all’agente ferito è stata espressa anche da Donato Capece, segretario generale del Sappe che ha definito “inaccettabile la continua spirale di violenza” ai danni del personale della polizia penitenziaria.

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