A Sestri Levante sorgerà la nuova caserma dei Carabinieri: investimento da 9 milioni

Sestri Levante. L’Arma dei Carabinieri avrà una nuova caserma a Sestri Levante. Martedì mattina, nella sala Oleandro del Convento dell’Annunziata, si è tenuta la cerimonia di firma del protocollo d’intesa per la realizzazione della compagnia locale.

A sottoscrivere il documento il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas e il generale Riccardo Galletta, comandante interregionale dell’Arma dei Carabinieri per le regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta.

L’intervento vale 9 milioni di euro a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e prevede la costruzione di una struttura moderna e funzionale su un’area messa a disposizione dal Comune.

Il nuovo edificio sarà realizzato con elevati standard antisismici, di sicurezza sul lavoro e di efficienza energetica, e sorgerà in un’area che il Comune di Sestri Levante cederà in diritto di superficie a titolo gratuito. La zona individuata è compresa tra via Villa Ragone e via Arnaldo Terzi.

La proprietà dell’area è attualmente frazionata tra Comune di Sestri levante e l’Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia, con cui il Comune di Sestri Levante ha definito un accordo per rilevare l’intera proprietà.

La realizzazione della nuova caserma consentirà all’Arma di abbattere la locazione passiva esistente, nell’ambito di un più vasto e articolato programma di abbattimento dei costi su tutto il territorio nazionale. La struttura accoglierà anche il locale Nucleo Carabinieri Forestale, attualmente collocato in un immobile di proprietà comunale di Riva Trigoso.

“Con la firma di oggi mettiamo a terra un investimento concreto da 9 milioni di euro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per realizzare una nuova caserma moderna, sicura ed efficiente a servizio di Sestri Levante – ha detto il viceministro Rixi – È il risultato di una collaborazione efficace tra istituzioni, che consente di rafforzare la presenza dell’Arma sul territorio, migliorare le condizioni operative e ridurre i costi legati alle locazioni passive, integrando anche il presidio dei Carabinieri Forestali. Un intervento mirato, con un obiettivo chiaro: garantire più sicurezza e servizi migliori ai cittadini.”