Cantieri metro, allarme sindacati sui lavori fermi. Fillea: “Dal Comune garanzie su riassorbimento”

Genova. Oggi in Comune si è svolto l’incontro richiesto dalla Fillea Cgil sui cantieri della Metro di Genova. La preoccupazione del sindacato era rivolta all’occupazione e alle lavorazioni che, come nel caso di Rivarolo, sono ferme da mesi.

“Abbiamo chiesto al Comune rassicurazioni circa l’occupazione e il perché di questo stallo: il cantiere di Corvetto lavora a singhiozzo e quello di Rivarolo è fermo da mesi”, ha ricordato Federico Pezzoli Segretario Generale Fillea Cgil Genova. Per la Fillea Cgil lo stop delle lavorazioni “è un grave danno per gli edili che non stanno lavorando e per il quartiere e la città che sono ostaggi di cantieri che non procedono”. Durante l’incontro sono arrivate rassicurazioni dagli assessori Ferrante e Robotti: “Il cantiere di Rivarolo riaprirà ad aprile, quello di Corvetto sarà potenziato mentre finalmente apre il cantiere Brin Martinez altro nodo fondamentale per un’opera così strategica per la città”, osserva Pezzoli.

Dal Comune sono arrivate rassicurazioni per l’occupazione degli edili che stanno aspettando di essere riassorbiti dall’implementazione delle lavorazioni “è una buona notizia che stavamo aspettando da tempo e che speriamo chiuda definitivamente una partita difficile, vinta solo negli ultimi mesi grazie al senso di responsabilità dei soggetti coinvolti”.