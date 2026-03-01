Cantieri in città, come cambia il traffico a Genova fino al 6 marzo

Genova. Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale fino al 6 marzo, e nei periodi immediatamente successivi, si segnalano in particolare:

1) Da domani, lunedì 2 marzo l’avvio dei lavori dei 4 Assi di Forza nella zona di largo della Zecca

2) Sempre da lunedì 2 marzo, lavori di scarifica e asfaltatura nel centro storico di Sampierdarena nell’ambito dei lavori PNRR di riqualificazione dei percorsi pedonali

3) Venerdì 6 marzo, per la Via Crucis, modifiche alla circolazione e alla sosta tra via Diaz e la scalinata Milite Ignoto.

Nel dettaglio:

1) LARGO DELLA ZECCA E VIA RAGGIO – LAVORI PROGETTO 4 ASSI TPL

Dalle ore 21.00 del 2 marzo alle ore 24.00 del 30 aprile nella zona di largo della Zecca, per i lavori di realizzazione del “cavidotto del centro” nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono adottati i seguenti provvedimenti:

FASE 1

– largo della Zecca, nel tratto compreso tra Galleria G. Garibaldi e via Edilio Raggio:

limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente.

Contestualmente nel tratto di galleria Giuseppe Garibaldi, in avvicinamento alle aree di cantiere, è istituito il limite massimo di velocità di 30 km/h per i veicoli diretti verso ponente.

FASE 2

– largo della Zecca:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h per la direttrice ponente

2. temporaneo spostamento della fermata del TPL Zecca/Carmine (cod. 432) a levante della sua attuale posizione.

Contestualmente nel tratto di galleria Giuseppe Garibaldi, in avvicinamento alle aree di cantiere, è istituito il limite massimo di velocità 30 km/h per i veicoli diretti verso ponente.

– via Edilio Raggio:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in avvicinamento alle aree di cantiere

2. la circolazione veicolare all’intersezione tra con largo della Zecca è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Raggio.

FASE 3

– largo della Zecca:

limite massimo di velocità 30 km/h per la direttrice ponente.

– via Edilio Raggio:

1. limite massimo di velocità 30 km/h in avvicinamento alle aree di cantiere

2. la circolazione veicolare all’intersezione tra con largo della Zecca è regolata a senso unico alternato a vista con diritto di precedenza per i veicoli in uscita da via Raggio.

2) VIE NICOLÒ DASTE, DELLA CELLA, BURANELLO, DOTTESIO, BOTTEGO E PEDEMONTE – LAVORI SCARIFICA E ASFALTATURA STRADALE

Dal 2 al 13 marzo a Sampierdarena, tutti i giorni esclusi festivi e prefestivi, per i lavori di scarifica e successiva asfaltatura del manto stradale a completamento dei lavori di recupero e riqualificazione percorsi pedonali nella zona centrale di Sampierdarena, da via Cantore a via Sampierdarena, nell’ambito dei lavori previsti dal PNRR, nelle fasce orarie e nei tratti stradali sottoindicati sono introdotte le seguenti prescrizioni:

a. durante le operazioni di scarifica in orario 8.00/18.00 e di asfaltatura in orario 8.00/24.00:

– via Nicolò Daste, nel tratto di stacco laterale fronte civici 59 rossi che da via Cantore si immette in via Daste:

divieto di transito veicolare.

– via della Cella, nel tratto compreso tra via Daste e via Buranello:

1. divieto di transito veicolare, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento dei rispettivi stacchi laterali di interesse, la cui circolazione è regolamentata da movieri,

ripristinando il doppio senso di marcia, compatibilmente con le esigenze tecniche legate

alle lavorazioni in corso.

2. presenza di moviere ad agevolare l’immissione su via Buranello

3. divieto di fermata.

– via Buranello, nel tratto compreso tra i civici 220 rosso e 226 rosso:

divieto di fermata.

b. durante le operazioni di scarifica in orario 20.00/6.00 e di asfaltatura in orario 8.00/24.00:

– via Dottesio, nel tratto compreso tra via di Francia e via Bottego:

divieto di fermata e di transito veicolare.

– via Dottesio, nel tratto tra via Carpaneto e via di Francia:

divieto di transito veicolare, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento dei rispettivi stacchi laterali di interesse, la cui circolazione è regolamentata da movieri o da personale appartenente alla Polizia Locale, ripristinando il doppio senso di marcia, compatibilmente con le esigenze tecniche legate alle lavorazioni in corso.

– via Bottego, nel tratto antistante i civici 10 e 10A rosso:

divieto di fermata veicolare.

– via Pedemonte, nel tratto compreso tra la traversa che collega via Pedemonte con via Bottego e via Dottesio:

1. divieto di transito veicolare salvo gli aventi diritto di passaggio verso/da i passi carrabili e i parcheggi privati, la cui circolazione è regolamentata ripristinando il doppio senso di marcia

2. divieto di fermata.

– via Pedemonte, nella diramazione di collegamento a via Bottego:

1. senso unico di circolazione da levante verso ponente, agevolato da movieri o da personale appartenente alla Polizia Locale

2. obbligo di fermarsi e dare precedenza ai veicoli percorrenti la via Bottego.

3) VIA DIAZ E SCALINATA MILITE IGNOTO – VENERDÌ 6 MARZO – EVENTO “VIA CRUCIS”

Venerdì 6 marzo, per consentire il regolare svolgimento della “Via Crucis“, nei sottoelencati tratti stradali sono adottate le seguenti prescrizioni:

– via Armando Diaz, semicarreggiata mare, nel tratto compreso tra viale Brigata Liguria e corso Aurelio Saffi (stalli di sosta riservati autovetture sul lato mare), dalle ore 17.00 e fino a cessate esigenze:

divieto di sosta con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata.

– via Armando Diaz, semicarreggiata mare tra viale Brigata Liguria e corso Aurelio Saffi, eccetto autorizzati (accesso a passi carrabili e veicoli afferenti la cerimonia), dalle 19.30 alle 23.00 e comunque sino a cessate esigenze:

divieto di transito veicolare.

– scalinata Milite Ignoto, varco via Mura delle Cappuccine:

divieto di transito pedonale.

La polizia locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.