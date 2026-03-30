  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Appello

Cantieri assi di forza in Valbisagno, il Civ Gottardino chiede incontro urgente con l’assessore Ferrante

"I nostri commercianti hanno il diritto di conoscere le tempistiche e di condividere le modalità di messa a terra del progetto"

san gottardo

Genova. “Chiediamo un incontro urgente all’assessore Ferrante per essere aggiornati sui cantieri dei quattro assi di forza che stanno interessando la Valbisagno”.

Così Gianpaolo Malatesta, presidente del Civ Gottardino, torna a sollecitare una convocazione all’assessore ai lavori pubblici del comune di Genova, ricordando di avere sollecitato tale incontro “già all’inizio di quest’anno” ma lamentando di “non avere ricevuto, ad oggi, una proposta di data per un incontro collegiale con i commercianti”.

“I nostri commercianti hanno il diritto di conoscere le tempistiche e di condividere le modalità di messa a terra del progetto, varato dalla precedente amministrazione, ma che ha già visto importanti modifiche in altre parti di città, perché inevitabilmente i lavori avranno percussioni pesanti sulle loro attività, e non accetteranno di essere messi davanti al fatto compiuto”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.