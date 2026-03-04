Viabilità, cantiere per la rete idrica in via Gramsci: carreggiata ridotta fino a giugno

Genova. Nuova tegola per la viabilità genovese con un nuovo cantiere che impatterà sul traffico per diversi mesi e che si aggiunge ai tanti già operativi per la messa a terra dei progetti di mobilità “a scadenza” del Pnrr.
A far “tribolare” gli automobilisti genovesi saranno le lavorazioni alla rete idrica in via Gramsci, con un cantiere che occuperà da oggi fino al primo giugno una corsia in direzione della Foce, all’altezza della Darsena, tra via delle Fontane e Caricamento.
L’intervento, come si evince dall’ordinanza emessa questa mattina dal Comune di Genova, sarà portato avanti da Ireti, impegnata nei lavori di estensione della rete idrica all’interno del territorio del Municipio I. Per tutta la durata dei lavori, nella zona del cantiere, sarà predisposto il limite dei 30km/h.