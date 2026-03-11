Genova. Anche quest’anno il Salone del Gran Consiglio di Palazzo Ducale ospiterà il campionato mondiale di pesto, la sfida aperta a tutti per eleggere il miglior pesto “amatoriale”.

Appuntamento per il 21 marzo, giornata in cui 100 “pestaioli” provenienti da diversi Paesi si sfideranno al mortaio. Tra i concorrenti 28 parteciperanno di diritto in quanto vincitori delle eliminatorie che sono state organizzate in Italia e all’estero (Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti e Canada) nei due anni trascorsi dall’ultima edizione.

Una giuria composta da 30 esperti tra gourmet, operatori e opinion leader del settore avrà il compito di valutare i partecipanti, organizzandoli al mattino in batterie da dieci. Nel pomeriggio si terrà la sfida finale, al termine della quale verrà proclamato il nuovo campione del mondo di pesto genovese al mortaio.

Gli eventi collaterali

Accanto alla gara ufficiale ci sono poi gli eventi collaterali: “Pesto da leggere”, il premio letterario dedicato alle pubblicazioni sulla cucina italiana e internazionale e alla saggistica enogastronomica, in memoria di Pietro Cheli giornalista culturale genovese e storico giudice del campionato, e poi “Fumetti al Pesto”, contest per giovani illustratori organizzato da Genoa Comics Academy, la tradizionale mostra degli antichi mortai delle famiglie genovesi e i “mortai della pace”, la visita alle botteghe dell’artigianato artistico nel centro storico a cura di Confartigianato e il percorso tematico in alcuni palazzi storici: “Pesto&Rolli”.

Nell’area bambini andrà in scena una sfida dedicata ai più piccoli e alle loro famiglie, non competitiva, a cura del Consorzio del Basilico Genovese DOP e il “Coro Lollipop” che canterà con l’inno del campionato l’avvio della manifestazione ufficiale. Nella Sala del Minor Consiglio per chi vuole saperne di più verranno predisposti gli angoli informativi delle DOP liguri e lo scaffale aggiornato dei “pesti sbagliati”. Nell’angolo del “Pesto Talk” tutti quelli che hanno qualcosa da dire sul Pesto potranno farlo. Per l’area “innovazione e ricerca” che nel dna della genovesità convive con il rispetto dei valori tradizionali è allo studio la presentazione di una ricerca scientifica dell’IIT per portare il pesto nello spazio (“Odissea del Basilico”) e anche più semplicemente, per abbinarlo nei salotti con il tè (“Beato Tè).

I biscotti al sapore di basilico sono i gadget del 2026

Quest’anno il gadget del campionato è una confezione di biscotti salati al sapore di basilico messi a punto da esperti nutrizionisti, i pestelli genovesi. Fuori campionato la “settimana dei ristoratori liguri” e il concorso “miglior vetrina” che richiami la tradizione del Pesto al Mortaio a cura dei commercianti genovesi. L’undicesima edizione del campionato si chiuderà con il tradizionale “Pesto Party” in cui si gusteranno le delizie e le interpretazioni della cucina ligure predisposte dai ristoratori di “Genova Gourmet”.

“Siamo ormai all’undicesima edizione di questo campionato, che ha portato il nome di Genova in tutto il mondo, rinforzando la nostra identità ma anche internazionalizzando sempre più uno dei punti di forza del nostro export. E siccome squadra che vince non si cambia, la Camera di Commercio mantiene saldamente il timone e si affida ancora una volta all’ideatore Roberto Panizza e al team dei Palatifini”, ha detto Luigi Attanasio, presidente della Camera di Commercio di Genova.

“Questa nuova edizione porterà ancora più attenzione internazionale sulla nostra cucina e sull’innovazione legata alle tipicità locali confermando il pesto come ambasciatore autentico della Liguria”, è stato invece il commento del consigliere delegato allo sviluppo economico Alessio Piana.

“Torna a Genova uno degli eventi più attesi dell’anno che porta in città concorrenti davvero da ogni parte del mondo – aggiunge l’assessora al commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin – tutte persone innamorate della nostra cucina e delle nostre uniche materie prime. Voglio ringraziare la Camera di Commercio per il lavoro che svolge da anni per rendere questo appuntamento sempre più proiettato nel futuro”. “

“Il campionato è ormai diventato un riferimento nazionale ed internazionale per la comunicazione del cibo, con innumerevoli filiazioni in tutto il territorio nazionale, questo ci onora e ci responsabilizza ulteriormente. L’appoggio di Camera di Commercio di Genova (titolare dell’evento), di Regione Liguria e Comune di Genova renderanno questo percorso sempre più efficace per promuovere quella parte di cultura materiale legata al cibo così importante ai nostri tempi”, conclude Roberto Panizza, presidente dell’Associazione Culturale Palatifini e direttore del campionato mondiale di pesto genovese al mortaio.