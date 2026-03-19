Camogli, nuove riprese al nautico Colombo per il docufilm “Il Polpo Rosa”

Camogli. Nuove riprese a Camogli, al Nautico Colombo, per arricchire “Il Polpo Rosa”, docufilm nato su progetto del consigliere comunale Claudio Pompei, supportato dall’amministrazione e realizzato da Cristina Di Sciorno. Riflettori puntati sulle attività sportive dedicate ai disabili. Sul set anche il cagnolino non vedente Falkor.

Il docufilm affronta, tra gli altri temi, le attività sportive del territorio e quelle dedicate ai disabili, il rispetto dell’ambiente, le tradizioni e le pratiche storiche come l’arte remiera.

La versione definitiva verrà proiettata giovedì 26 marzo alle 10.30 al Teatro Sociale di Camogli in un incontro con le scuole aperto anche alla cittadinanza all’interno del progetto Giovani al Centro.

“I ragazzi, attraverso una serie di simulazioni, sono stati introdotti al mondo della disabilità per far loro toccare con mano, sensibilizzandoli, difficoltà e voglia di superare gli ostacoli non solo strutturali”, spiega il consigliere Pompei.

La giornata dedicata alle nuove riprese è stata realizzata grazie al lavoro di diverse associazioni ed esperti nei rispettivi settori di appartenenza con cui il Comune di Camogli ha interagito: Amova, presidente Ingrid Van Marle; Giorgio Repetto, medaglia d’oro olimpica pallanuoto paralimpica e consigliere Amova; Panathlon Genova Levante, presidente Giorgio Migone.

Sul set anche il cagnolino non vedente Falkor, mascotte e simbolo di inclusione e accettazione delle differenze.