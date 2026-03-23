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Camogli, lavori sulla rete idrica: rubinetti a secco giovedì 26 marzo in alcune vie

L’intervento programmato è finalizzato a risolvere una perdita sulla condotta principale

siccità acqua rubinetto

Camogli. Iren Acqua comunica che, a causa di lavori programmati di manutenzione della rete idrica, il giorno giovedi 26 Marzo 2026 dalle 9 alle 19 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del comune di Camogli:
• Corso Mazzini civici lato monte
• Via Angela Schiaffino
• Piazza N.S. del Boschetto
• Via Figari
• Via Castagneto
• Salita Prione
• Via Castagneto Seià
• Via Montesecco

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe alle vie in oggetto. Alla riapertura delle condotte si potranno verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.

L’intervento programmato è finalizzato a risolvere una perdita sulla condotta principale di Camogli (diametro 250 mm), un’infrastruttura strategica per l’approvvigionamento della zona. Durante la chiusura della rete, i tecnici provvederanno non solo a eliminare la perdita, ma anche a installare una nuova valvola di sezionamento da 250 mm e a sostituire tre valvole di dimensioni minori ormai deteriorate.

Con un’unica operazione sarà così possibile mettere in sicurezza un tratto importante della rete idrica, rendendola più efficiente e riducendo la probabilità di ulteriori guasti nei prossimi mesi.

Questo intervento si inserisce nel più ampio programma di rinnovamento e potenziamento delle reti idriche e fognarie realizzato da IRETI – Gruppo Iren sul territorio genovese. Il piano 2026 prevede numerosi cantieri finalizzati a migliorare la sicurezza idraulica, aumentare la resilienza delle infrastrutture, ridurre le perdite e supportare le grandi opere pubbliche in corso. L’obiettivo è mettere a disposizione della città un sistema idrico più moderno, efficiente e sostenibile, in coerenza con le linee del Piano Industriale Iren 2025 2030.

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