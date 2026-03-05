  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Camminata collettiva

Il 29 marzo a Genova la “sausage walk”: decine di bassotti a passeggio in corso Italia

L'iniziativa punta a celebrare il legame tra animali e territorio e il rapporto tra i cani e le loro famiglie

Generico marzo 2026

Genova. Per una giornata Genova diventa punto di ritrovo per decine di bassotti grazie alla Sausage Walk, un raduno pacifico, allegro e decisamente “formato famiglia” in cui passeggeranno tutti insieme con i loro padroni lungo corso Italia.

L’iniziativa, organizzata dalla Tana di Bluto, punta a celebrare il legame tra animali e territorio e il rapporto tra i cani e le loro famiglie: l’appuntamento è per domenica 29 marzo alle 11, punto di ritrovo lungomare Firpo, proprio dietro la chiesa di Boccadasse.

Da lì bassotti e umani partiranno per una passeggiata collettiva all’insegna del buonumore e del senso di comunità. L’iscrizione è libera, e per acquistare il kit passeggiata si può scrivere a mb@sausagewalkitalia. Per ogni kit venduto verranno donati tre euro all’Associazione Bassotti e ad altre odv.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.