Il 29 marzo a Genova la “sausage walk”: decine di bassotti a passeggio in corso Italia

Genova. Per una giornata Genova diventa punto di ritrovo per decine di bassotti grazie alla Sausage Walk, un raduno pacifico, allegro e decisamente “formato famiglia” in cui passeggeranno tutti insieme con i loro padroni lungo corso Italia.

L’iniziativa, organizzata dalla Tana di Bluto, punta a celebrare il legame tra animali e territorio e il rapporto tra i cani e le loro famiglie: l’appuntamento è per domenica 29 marzo alle 11, punto di ritrovo lungomare Firpo, proprio dietro la chiesa di Boccadasse.

Da lì bassotti e umani partiranno per una passeggiata collettiva all’insegna del buonumore e del senso di comunità. L’iscrizione è libera, e per acquistare il kit passeggiata si può scrivere a mb@sausagewalkitalia. Per ogni kit venduto verranno donati tre euro all’Associazione Bassotti e ad altre odv.