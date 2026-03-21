Calcio a 5: a San Rufo un’ottima CDM Futsal si arrende solo nel finale

San Rufo. Ventiquattresima giornata di campionato con la CDM Futsal che, a San Rufo, prova a dare continuità al proprio cammino dopo la vittoria di sette giorni fa contro l’Active Network. L’avversario è un Sala Consilina sesto in classifica ma reduce da due sconfitte consecutive. La squadra di casa parte con Fiuza, Foti, Rossetti, Jurlina e Vidal. Risponde la CDM con Politano fra i pali, Murilo, Boutabouzi, Ugas e Adamopoulos. Il primo squillo è del Sala con Vidal che, dalla trequarti, non ci pensa su e lascia partire un gran sinistro che Politano smanaccia in angolo. Passa un minuto ed è Boutabouzi a chiamare in causa Fiuza, con un destro velenoso dalla lunga distanza. Anche in questo caso però è solo corner. Al 7’ Del Mestre s’invola in contropiede ma Politano esce bene e lo costringe a chiudere troppo l’angolo, depositando la palla sul fondo.

CDM vicinissima al vantaggio all’8’: punizione di Ortisi che serve intelligentemente Boutabouzi, il numero 10 prende la mira e apre il destro ma la sfera si stampa sulla base del palo, con Fiuza ormai fuori causa. Un solo giro di lancette e tocca a Babris, sempre su calcio di punizione. Mancino potente ma Fiuza fa buona guardia e respinge con i pugni. Il Sala si fa rivedere al 10’ con Arillo che gira un gran pallone col destro ma Politano vola e smanaccia un pallone complicato. Al 12’ si rinnova il duello fra il numero 9 gialloverde e il portiere della CDM con Arillo che gira bene col destro ma Politano anche stavolta gli dice di no. L’ultima emozione del primo tempo arriva proprio a fil di sirena, con un colpo da biliardo di Vidal che schizza di poco alto sopra la traversa. Si va al riposo sul punteggio di 0-0.

La ripresa inizia subito su ritmi altissimi, con il tiro di Murilo da una parte e di Delmestre dall’altra ma, in entrambi i casi, la palla sibila a pochi centimetri dal palo e si spegne sul fondo. L’occasione migliore la confeziona però al 6’ la CDM su un mezzo pasticcio di Fiuza in uscita avanzata, il pallone schizza sui piedi di Baklanov che, da centrocampo, non riesce a inquadrare la porta rimasta sguarnita. Al 10’ ospiti ancora vicini al vantaggio: Murilo lancia bene in contropiede Boutabouzi, il numero 10 apre il destro ma Fiuza esce e chiude in angolo. Dal corner, Ugas può andare al tiro chiamando ancora Fiuza agli straordinari.

Al 13’ la CDM corre un brivido: Politano si lancia in proiezione offensiva fin nella metà campo avversaria, tira ma scivola e tarda a tornare al proprio posto. Fiuza può quindi lanciare Jurlina che si presenta solo davanti a Baklanov, rimasto da solo a difendere la porta. Jurlina calcia ma il lettone riesce a deviare in angolo col corpo, salvando la CDM da una beffa clamorosa. La rete del Sala però arriva poco dopo al termine di una grande azione di Fatiguso che semina mezza difesa della CDM e serve un pallone d’oro a Rossetti, destro di prima intenzione e palla sotto la traversa per l’1-0 dei padroni di casa a 1.37 dalla sirena. La CDM si gioca subito la carta del powerplay ma il tempo stringe. Guga allora ci prova dalla lunga distanza, senza trovare però il bersaglio grosso. I secondi scorrono inesorabili fino al triplice fischio che sancisce la sconfitta per una CDM che avrebbe sicuramente meritato miglior fortuna.

Il tabellino:

SPORTING SALA CONSILINA: Lo Conte, Foti, Rossetti, Baroni, Arillo, Mello, Fiuza, Diaz, Jurlina, Vidal, Fatiguso, Delmestre. All. Conde.

CDM FUTSAL: Bevegni, Ortisi, Spadafora, Murilo, Boutabouzi, Babris, Di Tomaso, Adamopoulos, Baklanov, Ugas, Guga, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Bottini di Roma 1 e Giaquinto di Ostia Lido – CRONO: Romano di Nola.

RETE: 18.23st Rossetti.

NOTE: Ammoniti Boutabouzi a 7.49pt, Fatiguso a 16.09pt, De Jesus a 15.54st.

Jurlina e Ortisi