Cabinovia in Valbisagno, c’è la data per la presentazione ufficiale dello studio del Politecnico di Milano

Genova. Sarà presentato il prossimo 28 marzo lo studio sulla viabilità della Valbisagno commissionato al Politecnico di Milano dal Comune di Genova. A darne la conferma la stessa sindaca Silvia Salis che, a margine della presentazione degli eventi dedicati alla Pasqua, ha annunciato l’atteso appuntamento.

Al momento non ci sono altri dettagli emersi sul contenuto del dossier, se non che, come prevedibile, la proposta della cabinovia – uscita in anteprima su Genova24 e che, di fatto, ha spaccato l’opinione pubblica – sarà contestualizzata e motivata dal punto di vista trasportistico come scelta idealmente ottimale per la vallata.

Le prime indiscrezioni sulla cabinovia

A fine febbraio i primi rumors riportati da Genova24 hanno di fatto innescato un infuocato dibattito sull’ipotesi di questa “ricetta” emersa dallo studio del team diretto dal professore Pierluigi Coppola, e pagato poco più di 100mila euro: una cabinovia con piloni, come ne esistono in alcune grandi città: a Tiblisi in Georgia, a Ecatepec in Messico, nell’Île-de-France (area metropolitana di Parigi), o come quella che l’azienda italiana Leitner costruirà a Queenstown, in Nuova Zelanda.

Poi alcuni nuovi dettagli di una valutazione allargata anche ai quartieri collinari della vallata: secondo le ultime indiscrezioni raccolte, nel dossier del politecnico non ci sarebbe solo un tracciato sopraelevato lungo il Bisagno per arrivare fino a Prato ma anche collegamenti con le alture in quella che potrebbe diventare una vera e propria rete di impianti a fune al servizio dei quartieri collinari, collegati tra loro dalla dorsale del fondovalle.

I dubbi e l’incognita dei finanziamenti

L’attesa della presentazione ufficiale dello studio è direttamente proporzionale alla quantità di dubbi da chiarire, emersi numerosi in queste settimane: perché la cabinovia sarebbe vantaggiosa rispetto allo Skymetro o all’ipotetica tranvia su cui spinge il comitato? Sarà davvero più veloce di un autobus, considerando anche i tempi per raggiungere le stazioni? In che modo potrebbe integrarsi con l’asse di forza? Come verranno gestite le raffiche di vento, in Valbisagno ben più forti e frequenti che nella periferia di Parigi dove è stato appena inaugurato un impianto simile?

Risolti i vari interrogativi, la proposta della cabinovia dovrà passare al vaglio del percorso partecipato annunciato da Salis e Terrile, peraltro con la posizione contraria già espressa dal fronte No Skymetro. Dopodiché, qualora il confronto con la cittadinanza si concludesse con esito positivo, bisognerà trovare i finanziamenti. Il viceministro Edoardo Rixi, negli ultimi tempi protagonista di uno scontro a distanza a più riprese con la sindaca, ha precisato che il progetto verrà valutato dai tecnici “come tutti gli altri”, pur esprimendo già alcune perplessità. Tra queste anche il motivo che aveva tagliato le gambe allo Skytram iniziale: la mancata integrazione con la metropolitana esistente. D’altra parte i costi sarebbero notevolmente inferiori (si stimano 200 milioni) e, ulteriore elemento politico, in Regione il presidente Bucci non ha manifestato preclusioni a priori. Insomma, tutto è ancora possibile.