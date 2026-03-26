Caaf Cgil, inaugurata la nuova sede in via Bensa: sarà attiva a partire da aprile

Genova. Oggi in via Bensa 9 rosso a Genova è stata inaugurata una nuova sede del Caaf Cgil.

A pochi giorni dall’apertura della campagna fiscale sulle dichiarazioni dei redditi, il Caaf conferma e amplia la rete dei suoi servizi sul territorio. Con oltre 100mila dichiarazioni dei redditi effettuate, il Caaf fornisce anche servizi per colf e badanti e assistenza nelle pratiche di successione, attività che saranno ospitate proprio nei nuovi locali collocati a piano strada in via Bensa 9r.

Nella nuova sede i cittadini e le famiglie che intendono avvalersi del servizio di assistenza per assumere un lavoratore domestico (colf, badanti, baby-Sitter) o per coloro che necessitano di essere seguiti nelle pratiche di successione, troveranno un servizio di qualità.

Nel 2025 a Genova sono state 1.045 le pratiche di successione evase e 708 quelle per le assunzioni di colf e badanti.

La nuova struttura, che si somma alle 31 presenti sul territorio, sarà attiva dal mese di aprile e prevede due operatori presenti in orario di ufficio dal lunedì al venerdì.

Per informazioni e appuntamenti 010 8078807.