Burrasca a Genova, crolla un albero in Castelletto: ferita una donna. Strade chiuse e voli dirottati

Genova. Problemi e danni a Genova a causa della burrasca di tramontana, e il bilancio conta anche una donna ferita. Si tratta di una 65enne che transitava a piedi in via Guidobono, in zona Castelletto, colpita dalla caduta di un grosso ramo di pino marittimo che si è abbattuto a causa del forte vento.

Per soccorrerla è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca. La donna ha riportato un trauma cranico con ferita lacero-contusa edematosa. Nella caduta, inoltre, ha riportato un trauma a un ginocchio. Per questo è stata portata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Sul posto la polizia locale, che ha attivato Aster e i vigili del fuoco.

Sono una sessantina gli interventi gestiti dai vigili del fuoco in tutta la città per alberi caduti, ponteggi pericolanti, cornicioni crollati, oggetti spostati dal vento con rischi per l’incolumità delle persone.

Resta chiusa via Giovanni Battista Monti, sulle alture di Sampierdarena, dove in tarda serata si sono staccate alcune tavole metalliche da un ponteggio. Il materiale ha colpito un veicolo parcheggiato. In attesa che i responsabili del cantiere mettano in sicurezza la struttura (cosa che avverrà quando il vento sarà calato) la polizia locale ha deciso di interdire il traffico nel tratto tra via dei Landi e via Tosa. Esiste comunque un itinerario alternativo da corso Martinetti.

Problema simile in via Cecchi, alla Foce, dove alcuni oggetti di un cantiere sul tetto di un palazzo sono volati in strada. La polizia locale ha chiuso al traffico l’ultimo tratto della carreggiata lato monte, quello verso ponente.

È stata temporaneamente chiusa anche via Oberdan, nei pressi dello svincolo di Nervi, a causa della caduta di un cornicione. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale, fortunatamente non ci sono feriti.

Altri interventi sono stati segnalati nella notte sulle alture del Ponente in via Due Dicembre, via Tosonotti e via Pian di Forno. Anche in via Novella problemi per un cantiere: una recinzione si è staccata e ha colpito una macchina. In piazza Dante sono saltati i semafori, ma il guasto è stato ripristinato rapidamente. Alcune vecchie persiane sono precipitate in centro storico.

Disagi all’aeroporto di Genova. Il volo da Napoli di Volotea è stato dirottato a Pisa, quello della stessa compagnia che avrebbe dovuto partire per Parigi Orly è stato dirottato a Torino.

I dati Arpal confermano l’intensità del vento: poco dopo mezzanotte sono state registrate raffiche di 101 km/h nel porto di Arenzano (alla Marina di Loano 110 km/h) e in mattinata le raffiche hanno sfiorato i 100 km/h anche a Genova. Si ricorda che è in vigore l’avviso di burrasca forte che fa scattare i consueti provvedimenti in città: Sopraelevata vietata a moto e telonati, parchi e cimiteri chiusi.