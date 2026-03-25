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Burrasca forte su Genova: stop alle moto in Sopraelevata, chiusi tutti i parchi e cimiteri

In vigore le ordinanze del Comune nelle giornate di mercoledì e giovedì

Generica

Genova. A seguito dell’avviso emesso dal centro funzionale meteo-idrologico di protezione civile della Regione Liguria, che prevede vento di burrasca forte per la giornata di oggi e per quella di domani, giovedì 26 marzo, entrano in vigore le ordinanze del Comune di Genova che dispongono alcune misure a tutela della pubblica incolumità.

Scatta quindi il divieto di transito ai motocicli, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata Aldo Moro.

È disposta la chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività e dei servizi pubblici che vengono svolti al loro interno (musei, impianti e locali per attività ludico/sportive, locali ad uso abitativo/associativo), sono individuati appositi percorsi in modo da permettere l’accesso ed il deflusso.

A questi provvedimenti si aggiunge la chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.

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