  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Novità

Alla Foce arriva la Bottega di Gigino, “spin-off” della storica osteria di Quarto

"Era il mio sogno da 7, 8 anni", rivela Fabrizio Bogo. Ecco la formula della nuova gastronomia

Generico marzo 2026

Genova. Da Quarto alla Foce per portare i prodotti tipici della sua osteria e la sua visione di cucina più vicino al centro città. Fabrizio Bogo, titolare della storica Osteria Gigino di via Romana della Castagna, ha realizzato il sogno di aprire la sua gastronomia e per farlo ha scelto piazza Palermo.

La Bottega di Gigino, questo il nome scelto, sarà un luogo dove trovare i piatti cucinati in osteria da asporto (da mangiare anche sul posto), panini firmati dall’Antica Macelleria Cecchini di Panzano in Chianti, e poi pasta, salumi, formaggi, conserve e vini. Tutto ordinabile e con consegna a casa per chi lo desidera.

“Il mio desiderio da 7, 8 anni era trovare un locale per fare una rivendita dei prodotti dell’osteria insieme ad altre cose sfiziose – ha spiegato Bogo – ne ho girati diversi ma senza trovare quello che mi garbasse come posizione, parcheggio e in primis come struttura”.

La gastronomia in realtà avrebbe dovuto aprire a settembre 2025, ma come spesso accade i lavori hanno richiesto più tempo e sono emersi piccoli e grandi problemi che hanno allungato i tempi. Tutto però è ormai pronto, ed entro fine marzo La bottega di Gigino aprirà al pubblico, portando una nuova attività commerciale alla Foce.

  

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.