Crisi Bon Jour, i sindacati: “Undici dipendenti licenziati, Comune e Regione intervengano”

Genova. La crisi della Bon Jour al Campasso e delle lavoratrici della cioccolateria Buffa, assorbita dal gruppo, è stata al centro di un incontro che si è tenuto mercoledì in Comune con l’assessore al lavoro Emilio Robotti e la Flai Cgil Genova.

La storica azienda dolciaria a metà marzo ha sospeso la produzione delle brioche e l’attività dello spaccio interno. Nel corso dell’incontro a Tursi i sindacati hanno confermato il licenziamento di sei dipendenti del Campasso e di cinque lavoratrici dell’ex cioccolateria Buffa e sollecitato l’intervento del Comune con altri marchi per riassorbirli.

“Non possiamo accettare che il nostro territorio perda marchi storici e che il tessuto sociale di Sampierdarena si impoverisca ulteriormente – duce Laura Tosetti, segretaria generale Flai Cgil Genova – Chiediamo che il Comune e la Regione si facciano promotori di un tavolo tecnico per contattare realtà imprenditoriali affini, garantendo che questi lavoratori non siano abbandonati, ma riassorbiti da aziende sane che operano nello stesso comparto.”

“L’obiettivo è trasformare questa ennesima crisi aziendale in un’opportunità di rilancio per la nostra città e l’area di Sampierdarena – prosegue Toselli – evitando la dispersione di competenze storiche e tutelando il futuro delle 11 famiglie coinvolte dai licenziamenti in un auspicabile percorso di ricollocazione”.