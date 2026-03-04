Bogliolo (Vince Liguria): “Con il 2026 Aeroporto di Genova riferimento per il Nord Italia”

Genova. “Quali azioni concrete intende intraprendere Regione Liguria, in collaborazione con Aeroporto di Genova, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e la Camera di Commercio di Genova, per l’attivazione di nuove rotte aeree dirette e accessibili verso le principali città europee e per il potenziamento complessivo della connettività dello scalo Cristoforo Colombo?”. Questo il cuore dell’interrogazione che ieri il consigliere regionale Federico Bogliolo di Vince Liguria ha rivolto all’assessore Alessio Piana.

“La risposta dell’assessore soddisfa e rispetta pienamente tutte quelle che sono le esigenze e le volontà legate a uno scalo aeroportuale come il nostro – dice Bogliolo – non soltanto dal punto di vista turistico, ma anche sotto il profilo occupazionale. I numeri sono significativi: un milione e mezzo di transiti nel 2025, con un aumento dell’8 per cento, come correttamente ha ricordato Piana. Ma vi è anche una chiara volontà futura di implementare ulteriormente gli accessi allo scalo, attraverso nuovi collegamenti”.

“In questo quadro si inserisce anche il rafforzamento dell’offerta di collegamenti per il 2026. Ryanair ha potenziato l’operativo per la stagione estiva, arrivando a offrire oltre 90 voli settimanali verso destinazioni italiane ed estere. Parallelamente, Aeroitalia ha aperto una propria base operativa a Genova, con due aeromobili basati sullo scalo e circa venti membri di equipaggio dedicati. Questo si traduce in nuove rotte operative da Genova: il collegamento diretto e regolare con Roma Fiumicino, attivo dall’inizio di febbraio 2026 e funzionale ai flussi business e istituzionali verso la Capitale, con frequenza giornaliera – continua Bogliolo – due nuove rotte estive verso la Sardegna — Alghero e Olbia — operate con più frequenze settimanali durante la stagione estiva, un nuovo collegamento diretto Genova-Salerno operato due volte a settimana, il giovedì e la domenica, rotta ideale per raggiungere rapidamente Salerno, porta d’accesso alla Costiera Amalfitana e al Cilento”.

“Questo – conclude Bogliolo – porta a pensare che il nostro aeroporto possa rappresentare non solo un punto di riferimento per tutto il Nord Italia, ma anche un hub di collegamento con altri aeroporti, al fine di raggiungere destinazioni anche intercontinentali”.