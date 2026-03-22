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All'aria aperta

Due giornate dedicate al birdwatching nel parco del Beigua, tra escursioni gratuite e panorami

Sabato 28 e domenica 29 marzo sono in programma brevi camminate ornitologiche adatte a tutti, con partenza al mattino e al primo pomeriggio

parco beigua

Genova. La primavera è arrivata anche nel parco del Beigua, portando con sé tantissime occasioni di osservare gli uccelli che attraversano i nostri cieli per la migrazione.

Proprio rispondere alle curiosità, suggerire i migliori punti di osservazione e dare le indicazioni di base per avvicinarsi alla pratica del birdwatching è in arrivo un fine settimana di open-day al Centro Ornitologico di Case Vaccà, sulle alture di Arenzano.

Sabato 28 e domenica 29 marzo sono in programma brevi escursioni ornitologiche adatte a tutti, con partenza al mattino e al primo pomeriggio, per conoscere una delle zone del Beigua più adatte all’osservazione naturalistica, nella foresta del Lerone. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria on-line entro le ore 12 del giorno precedente l’uscita.

Domenica 29 è previsto anche il recupero dell’escursione che da Varazze porta al Monte Grosso, un percorso panoramico che raggiunge il Santuario della Madonna della Guardia, una terrazza affacciata sulla costa, da cui si può anche osservare il passaggio degli uccelli in migrazione. L’escursione, mediamente impegnativa per camminatori abituali, durerà l’intera giornata con pranzo al sacco. La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria on-line entro sabato alle ore 12.

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