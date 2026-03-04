Begato, pronto il bando di Arte per i primi 20 alloggi nel quartiere rinnovati

Genova. “Entro il mese di giugno Arte Genova assegnerà 20 alloggi di edilizia residenziale sociale nel rinnovato quartiere di Begato a Genova”. Ad annunciarlo è l’assessore regionale all’Edilizia e alle politiche abitative Marco Scajola che, nei giorni scorsi, ha svolto un sopralluogo sul maxi-cantiere Pinqua insieme all’amministratore unico di Arte Genova Paolo Gallo e ai tecnici regionali.

Sarà infatti aperto da domani, giovedì 5 marzo, il bando di Arte Genova per l’assegnazione dei primi 20 alloggi ricostruiti grazie a un’opera complessiva da 17 milioni di euro. Il progetto ha permesso l’abbattimento delle cosiddette ‘dighe’ e la costruzione di tre nuove palazzine NZEB (Nearly Zero Energy Building) a elevata efficienza energetica. I tre edifici ospiteranno, in totale, 60 alloggi di cui 40 destinati a edilizia residenziale pubblica, che saranno messi a disposizione dell’utenza dal Comune, e 20 a edilizia residenziale sociale, proprio quest’ultimi saranno a bando da domani per i prossimi 30 giorni e sono destinati alla locazione permanente. Ad essi si aggiungeranno i 55 alloggi totalmente ristrutturati nella vicina via Cechov e attorno agli edifici sorgeranno aree comuni con spazi verdi, dedicati allo sport e alla cultura e una nuova stazione dei Carabinieri.

“Siamo vicini al traguardo di un percorso iniziato nel 2019 partito dallo spostamento diffuso di 374 nuclei familiari e dal successivo abbattimento di 476 alloggi sui 523 che componevano le due dighe – aggiunge l’assessore regionale Marco Scajola – con questo bando Arte Genova conta di assegnare una nuova casa a venti famiglie entro il mese di giugno. Si tratta del più grande e consistente intervento di rigenerazione urbana in atto a livello nazionale, un modello, che è stato anche oggetto di approfondimento per gli studenti del master avanzato in Urbanistica dell’Istituto di Studi politici di Parigi. Sta prendendo sempre più forma un nuovo quartiere, inclusivo e non ghettizzante, dotato di servizi e spazi adeguati per chi lo abita. Gli alloggi a bando avranno infatti ampia metratura, saranno all’avanguardia dal punto di vista energetico e della sicurezza e avranno ciascuno un posto auto coperto a disposizione”.

Gli alloggi sono adeguati per nuclei familiari da uno a cinque persone. Il bando è rivolto a soggetti, residenti o con attività lavorativa nell’area metropolitana genovese, in possesso di un Isee massimo di 37mila euro (40mila) se mononucleo. I canoni mensili dei venti alloggi messi a bando saranno compresi tra 186 e 440 euro e non dovranno superare il 30% del reddito annuo complessivo del nucleo familiare assegnatario.

I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita domanda ad ARTE Genova utilizzando la modulistica reperibile sul sito internet www.arte.ge.it. Successivamente verrà predisposta una graduatoria in forza della quale verranno assegnati gli alloggi. Le modalità di assegnazione ed ogni ulteriore informazione sono reperibili consultando sempre il sito di ARTE Genova.