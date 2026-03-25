Nuova gestione per il bar della biblioteca Berio: il Comune di Genova lancia il bando

Genova. Il Comune di Genova ha indetto una procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e ristorazione presso la biblioteca Berio, in via del Seminario, come già annunciato lo scorso novembre. L’obiettivo è quello di individuare un operatore economico in grado di ridare vita allo spazio ristoro diventato nel corso degli anni un riferimento per centinaia di studenti e frequentatori .

Il contratto avrà una durata di nove anni, un periodo ritenuto congruo dall’amministrazione per permettere al concessionario di ammortizzare gli investimenti iniziali, stimati in circa 60 mila euro. Secondo le stime fatte, il valore della concessione arriva a poco più di 2,5 milioni di euro – con un fatturato previsto di circa 290mila euro all’anno – mentre il canone annuo che sarà versato al Comune è pari a 15mila euro.

L’aggiudicazione seguirà il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa ma anche la proposta qualitativa del servizio come sulle scelte dei menù dei piatti freschi in loco previsti dal contratto di concessione. Il gestore del bar dovrà garantire l’apertura del locale in coerenza con gli orari della biblioteca e garantire 100 ore all’anno di di aperture straordinarie in occasioni di eventi culturali. Inoltre, il concessionario avrà la possibilità di gestire il servizio catering per l’attigua Sala Chierici e per gli eventi, privati e istituzionali, organizzati nel cortile della Biblioteca. La presentazione delle offerte scade il 30 aprile.