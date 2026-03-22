Genova città dei festival, nuovo bando da 500mila euro per il 2026

Genova. Il Comune stanzia 500mila euro per promuovere festival e rassegne in città nell’ambito del bando “Genova città dei festival”, inserito nel piano strategico della cultura 2023/2026.

L’importo è suddiviso tra festival e rassegne che dureranno minimo 8 giorni, per cui sono previsti 400mila euro, e per manifestazioni che dureranno minimo tre giorni, cui sono destinati i restanti 100mila euro.

Le proposte dovranno essere inviate entro le 23:59 di lunedì 13 aprile 2026. Per ottenere il contribuito i festival e le rassegne dovranno prevedere eventi con al centro uno tra musica, teatro, danza, cinema e audiovisivo, poesia e letteratura e integrazione arti sceniche e performative, e avere luogo entro il 31 dicembre 2026. Saranno ammessi anche progetti che, con inizio nel 2026, si concluderanno con alcuni eventi entro il 31 gennaio 2027, per ragioni di comprovate esigenze organizzative.

Sul fronte dei contributi, per festival più lunghi con previsione di spesa complessiva pari o maggiore di 50mila euro è previsto un contributo massimo di 20mila euro, che scende a 5mila per i festival più brevi. In ogni caso l’entità del contributo non potrà essere superiore al 50% della spesa complessiva del progetto. Per gli organizzatori è possibile prevedere il pagamento di un biglietto di ingresso a copertura delle spese dell’evento.

L’esito della valutazione avverrà tramite pubblicazione martedì 28 aprile sul sito istituzionale del Comune di Genova. Tra i criteri per la valutazione dei progetti ci sono qualità, storicità, innovazione dei linguaggi e del pubblico, lavoro in rete e integrazione e la congruità economica. Potranno accedere al contributo i progetti che avranno conseguito un punteggio complessivo pari o superiore a 60 punti su 100, sino all’esaurimento delle disponibilità economiche partendo dai punteggi più alti a scendere.