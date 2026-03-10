  • News24
Cronaca

Banda del rame cerca di rubare 100 metri di cavi elettrici: arrestato un 53enne

In tre hanno agito questa notte in uno stabilimento industriale agli Erzelli. In fuga i due complici

GenovaLe volanti della polizia hanno arrestato  un 53enne italiano per tentato furto aggravato in concorso. Gli agenti intorno all’una di notte sono intervenuti presso uno stabilimento industriale di via Erzelli  in quanto l’addetto alla videosorveglianza aveva visto  dalle telecamere due uomini vestiti di nero che stavano tagliando un cavo elettrico di rame, mentre un terzo uomo, poco distante, faceva da “palo”.

Perlustrando l’area recintata,hanno rintracciato e fermato uno dei tre, il 53enne che, travisato da una mascherina nera, stava tentando di fuggire. A seguito di perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di una chiave per candela di motosega e forbici da elettricista, che sono stati sequestrati.

Dalla bobina di rame, intorno alla quale stava armeggiando prima dell’intervento delle volanti, erano stati tagliati 25 pezzi di circa 4 metri e sistemati poco lontano, pronti per essere portati via.

Per il 53enne, difeso dall’avvocata Simona Correa, la direttissima in mattinata. Indagini in corso per individuare i due presunti complici.

