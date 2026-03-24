Torna dai compagni di squadra il 12enne investito da un’ambulanza: “Siamo felici”

Genova. A quasi cinque mesi dal terribile incidente che lo ha coinvolto, il dodicenne investito da un’ambulanza in via Archimede è tornato al campo di calcio dove si allenava con i suoi compagni di squadra.

“Pochi giorni fa è tornato dai suoi compagni di squadra. È stato un momento bellissimo. E niente, siamo felici”, hanno scritto i gestori della pagina social della società sportiva Molassana Boero 1918. I giovanissimi compagni avevano dedicato al dodicenne ferito striscioni di pronta guarigione e vicinanza, e dopo i lunghi mesi trascorsi in ospedale si sono riuniti proprio al campo. Il ragazzino è stato accolto con sorrisi e applausi, e subito sommerso da un abbraccio di gruppo.

Il bambino era stato investito il 10 dicembre da un’ambulanza che procedeva con la sirena accesa verso un intervento sulla corsia degli autobus. Stava attraversando, e il mezzo di soccorso non è riuscito a evitarlo. Subito ricoverato al Gaslini, era rimasto in rianimazione per un mese, per essere poi dichiarato fuori pericolo a metà gennaio.

Il conducente dell’ambulanza era stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di lesioni stradali colpose. La sostituta procuratrice Francesca Rombolà aveva disposto anche il sequestro del mezzo di soccorso.