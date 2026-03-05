  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Viabilità

Autostrada A12, riaperta in anticipo l’uscita di Chiavari in direzione Genova

Terminati i lavori di riqualifica su 150 metri di barriere di sicurezza, la riapertura completa prevista entro fine settembre

Chiavari Casello autostrada

Chiavari. Sulla A12 Genova-Sestri Levante sono terminati in anticipo rispetto al programma, i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza dello svincolo di Chiavari.

Di conseguenza, alle 6.00 di questa mattina è stata riaperta l’uscita della stazione di Chiavari, per chi proviene da Sestri Levante, che era chiusa dal 20 gennaio scorso.

Gli interventi hanno riguardato 150 metri lineari di barriere, e hanno visto impegnati 15 maestranze giornaliere e 6 mezzi di cantiere.

I lavori sullo svincolo continueranno con cantierizzazioni che garantiranno la completa disponibilità della stazione, in entrata e uscita, fino al termine delle attività, previsto entro la fine del mese di settembre.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.