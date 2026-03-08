  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Che botta

Il colpo di sonno e poi la sbandata: auto si ribalta ad Albaro

Il 60enne alla guida non è rimasto ferito in maniera grave, e ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso

auto ribaltata sera croce bianca

Genova. Alle 19:30 la Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice giallo in via Gobetti, direzione centro (di fronte al Comando Carabinieri), per un incidente stradale.

Stando a quanto dichiarato, un 60enne alla guida della propria auto, a causa di un colpo di sonno ha sbandato autonomamente, impattando contro un altro veicolo in sosta e terminando la corsa della vettura sulla fiancata lato conducente. Uscito autonomamente dal mezzo, l’uomo ha riportato una ferita lacero-contusa alla fronte e qualche escoriazione alle mani. Ha rifiutato il trasporto in pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, dopo aver messo in sicurezza l’automobile, l’hanno raddrizzata e riportata correttamente sulla carreggiata. La Polizia Locale, giunta sul posto, ha avviato gli accertamenti e gestito la viabilità e la bonifica della strada.

auto ribaltata sera croce bianca
Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.