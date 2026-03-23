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L'iniziativa

Torna CineAutismo: cinema e consapevolezza per la giornata mondiale del 2 aprile

La rassegna cinematografica è arrivata alla seconda edizione, ed è la prima italiana dedicata ai temi della neurodivergenza

Generico marzo 2026

Genova. Giovedì 2 aprile è la giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo, e per l’occasione a Genova torna CineAutismo. La rassegna cinematografica è arrivata alla seconda edizione, ed è la prima italiana dedicata ai temi dell’autismo e della neurodivergenza.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Museo Nazionale del Cinema con il sostegno di Angsa Liguria APS, Gruppo Asperger Liguria Onlus, Fondazione Philos Accademia Pedagogica ETS, e in collaborazione con Associazione A Porte Aperte Aps, Associazione S.A.S. Liguria, CineClub Nickelodeon.

Il 2 aprile al CineClub Nickelodeon verrà proiettato gratuitamente il film The Story of Luke di Alonso Mayo, pellicola pluripremiata in numerosi festival e mai distribuita nei cinema italiani. Si tratta di una commedia americana che racconta con ironia la ricerca da parte di Luke, ragazzo autistico, della propria indipendenza lavorativa e della fidanzata ideale. Il film ha come protagonisti Lou Taylor Pucci e Seth Green, e verrà introdotto e commentato da esperti e da persone all’interno dello spettro dell’autismo.

L’appuntamento è alle 21.15 al CineClub Nickelodeon di via della Consolazione, l’ingresso sarà libero sino all’esaurimento dei posti disponibili. Si tratta come detto della seconda edizione dl progetto, nato nel 2009 per dare visibilità a un mondo ancora poco conosciuto attraverso il cinema, proponendo agli spettatori nuovi punti di vista su una realtà solo apparentemente lontana da quella cosiddetta “normale”.

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