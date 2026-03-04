Arenzano, l’Aurelia riapre al traffico a doppio senso a poco più di un mese dalla frana

Arenzano. La strada statale Aurelia riapre al traffico oggi, mercoledì 4 marzo, nel pomeriggio, intorno alle 18, a poco più di un mese dalla frana tra Vesima e Arenzano che l’ha interrotta forzatamente.
Prevista la ripresa della circolazione a doppio senso nel tratto tra Arenzano e Voltri, all’altezza della galleria del Pizzo, dove il 25 gennaio si era verificato il grosso smottamento.
In queste settimane, seppure di bassa stagione, la chiusura della viabilità ordinaria ha penalizzato attività turistiche e commerciali della località balneare oltre a rendere difficoltosa la vita dei residenti.
Per ovviare ai disagi era stato siglato un accordo con Trenitalia per il potenziamento dei treni locali e per l’istituzione di fermate straordinarie a Vesima. Era anche stata introdotta la gratuità sul tratto autostradale di A10.
Tuttavia la riapertura – che arriva a due settimane dal passaggio della gara di ciclismo Milano Sanremo – fa tirare un respiro di sollievo al territorio.
Ma la questione non è finita: nei prossimi mesi dovranno essere completati gli interventi per prevenire il dissesto idrogeologico del territorio con un intervento programmato nel tratto esterno alla galleria Pizzo.
Nelle scorse settimane Anas ha lavorato senza sosta per sistemare il versante, anche attraverso l’utilizzo di esplosivo. Il primo disgaggio era avvenuto il 13 febbraio.