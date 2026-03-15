Da Carignano a Sestri Ponente a Nervi: numerosi interventi di Aster in tutta la città dopo il maltempo

Genova. A seguito dell’ondata di maltempo che ha interessato Genova nelle ultime ore, le squadre di Aster sono state impegnate per tutta la giornata in diversi interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità in varie zone della città.

In particolare, si sono registrate cadute di alberi e rami in diverse strade, tra cui Corso Podestà, via Menotti, via San Colombano, via Montaldo, via del Commercio, via Somma, via Nini Cervetto e via Alessi.

A Carignano in corso Podestà in particolare un grosso pino marittimo si è abbattuto sul marciapiede: per fortuna, visto l’orario notturno, nessuno stava transitando sotto. Le squadre operative sono intervenute tempestivamente per la rimozione del materiale e la messa in sicurezza delle carreggiate.

Ci vorranno invece tre giorni per rimuovere il cipresso caduto all’interno del cimitero della Castagna. L’area è stata transennata

Il cipresso caduto all'interno del cimitero della Castagna

Parallelamente sono stati effettuati circa 30 interventi per buche sulla carreggiata, causate dal forte maltempo e dal dilavamento del manto stradale.

Ancora, tra gli altri interventi segnalati dai cittadini e posti in sicurezza nella giornata di oggi quello per un muro pericolante in via Arecco e per un frana in salita Lorenzo Cappelloni, che ha richiesto un intervento immediato per garantire la sicurezza della viabilità.

Le squadre di Aster continueranno a monitorare il territorio e a intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza nelle aree interessate dal maltempo. Per la stessa ragione nella giornata di oggi la giunta comunale ha deciso di mantenere chiusi parchi e giardini, che riapriranno regolarmente domani.