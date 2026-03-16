Assemblea regionale CIA Liguria: cambio ai vertici di “Turismo Verde” e “Spesa in Campagna”

Liguria. Si sono tenute le Assemblee elettive di Turismo Verde – Associazione degli agriturismi CIA – e quella di Spesa di Campagna che raggruppa le aziende CIA dedite alla vendita diretta.

Le assemblee hanno provveduto al rinnovo delle cariche indicando come presidente di Turismo Verde Francesco Moscatelli, imprenditore agricolo di La Spezia, titolare dell’ Agriturismo Mamma Chica. Francesco succede a Federica Crotti che dopo due mandati ha concluso la sua esperienza alla guida degli Agriturismi CIA delle Liguria.

“Il mio impegno – ha dichiarato il neo presidente – sarà nel segno della continuità del lavoro impostato in questi anni da Federica e da me condiviso. Auspico che Federica mi affiancherà in questa mia esperienza”.

Cambio della guardia anche nella guida di Spesa in Campagna dove Emanuele Genta, orticoltore genovese succede a Mattia di Tullio, anch’egli orticoltore e genovese, che dopo un mandato lascia avendo assunto altri incarichi operativi in CIA Liguria di Levante.

“Rete fra le imprese, rapporto con i GAS, mercati in collaborazione con Associazione e Comuni, oltre ad uno stretto rapporto con la rete dei nostri agriturismi, sono le azioni – gia esplorate da Mattia – che vorrei provare a consolidare e sviluppare” ha dichiarato Emanuele Genta nel suo intervento all’Assemblea.

Nel suo intervento conclusivo il presidente regionale di Cia Liguria, Stefano Roggerone (nella foto), oltre ad augurare buon lavoro ha ribadito il pieno sostegno della Confederazione, attraverso la propria struttura, a questi programmi di lavoro che rappresentano punti nevralgici della missione di CIA Agricoltori.

E il 19 marzo altro momento di confronto per il mondo agricolo ligure: l’Assemblea regionale della CIA – Agricoltori Italiani. L’incontro si terrà presso le Sale del Bergamasco della Camera di Commercio di Genova e rappresenterà un’occasione fondamentale per discutere il futuro dell’agricoltura regionale sotto il titolo evocativo: “Dalle radici, il nostro futuro.”

L’assemblea prenderà il via alle 9:30 con l’apertura dei lavori e la nomina della presidenza dell’assemblea e delle commissioni. Subito dopo è previsto l’intervento di Stefano Roggerone, presidente regionale di CIA Liguria, che introdurrà i temi centrali della giornata.

A seguire, spazio ai saluti istituzionali e al dibattito tra ospiti e delegati, con l’obiettivo di condividere idee, esperienze e strategie per affrontare le sfide del settore agricolo.

Uno dei momenti più attesi della giornata sarà la tavola rotonda dal titolo “Cambia il clima, cambia l’agricoltura: quali strategie?”. Il confronto vedrà la partecipazione di importanti figure del panorama istituzionale e agricolo: Alessio Piana, assessore alle attività produttive della Regione Liguria; Cristiano Fini, presidente nazionale CIA; Stefano Roggerone, presidente CIA Liguria; Gianfranco Saffioti, noto come “Il Meteorologo Ignorante”

A moderare l’incontro sarà il giornalista Luca Ponzi, caporedattore del TGR Liguria.

La discussione si concentrerà sulle sfide poste dal cambiamento climatico e sulle possibili strategie per garantire sostenibilità, competitività e innovazione alle imprese agricole.

Nel corso della mattinata è prevista anche l’elezione del presidente regionale, momento chiave per definire la guida futura dell’organizzazione sul territorio. Nel pomeriggio si svolgerà la sessione riservata ai delegati, dedicata alle relazioni delle commissioni, alla discussione e votazione del documento programmatico e all’elezione degli organismi e dei delegati all’Assemblea nazionale.

“L’Assemblea regionale rappresenta un passaggio fondamentale per rafforzare il ruolo degli agricoltori liguri nel contesto economico e ambientale attuale. In un momento storico in cui il cambiamento climatico e le trasformazioni dei mercati impongono nuove strategie, il confronto tra istituzioni, esperti e imprenditori agricoli diventa sempre più centrale” affermano dalla Confederazione agricola.