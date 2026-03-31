Cornigliano, finiti i lavori nel nido Castello Raggio: i bimbi tornano nella sede storica

Genova. Buone notizie per Cornigliano. L’asilo nido Castello Raggio torna nella sua sede storica di via Federico Gattorno dopo i lavori di restyling da 1,5 milioni di euro finanziati dal PNRR.

Come spiega il presidente di Municipio, Fabio Ceraudo, oggi il nido potrà accogliere 40 bambine e bambini contro i 28 precedenti, con tre sezioni, nuovi spazi educativi progettati insieme al personale, una grande aula polivalente, impianti completamente rifatti, infissi nuovi, aree esterne riqualificate e un ascensore che garantisce piena accessibilità.

“È un investimento che parla chiaro: mettere al centro l’infanzia significa mettere al centro il futuro del territorio – sottolinea Ceraudo – E significa anche riconoscere il valore del lavoro educativo, spesso invisibile ma decisivo per la crescita delle nostre comunità”.

L’intervento era stato finanziato nel 2023 con un totale di 23 milioni e 650mila euro nell’ambito del piano di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, riqualificazione, efficientamento energetico e antisismico di 11 scuole d’infanzia e nidi. I piccoli studenti del Castello Raggio, per il periodo dei lavori, erano stati trasferiti a villa Bickley, in via Cervetto.