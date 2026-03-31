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Finalmente

Cornigliano, finiti i lavori nel nido Castello Raggio: i bimbi tornano nella sede storica

I lavori di restyling sono durati quasi tre anni, un investimento da 1,5 milioni di euro finanziati dal PNRR

bambini asilo nido

Genova. Buone notizie per Cornigliano. L’asilo nido Castello Raggio torna nella sua sede storica di via Federico Gattorno dopo i lavori di restyling da 1,5 milioni di euro finanziati dal PNRR.

Come spiega il presidente di Municipio, Fabio Ceraudo, oggi il nido potrà accogliere 40 bambine e bambini contro i 28 precedenti, con tre sezioni, nuovi spazi educativi progettati insieme al personale, una grande aula polivalente, impianti completamente rifatti, infissi nuovi, aree esterne riqualificate e un ascensore che garantisce piena accessibilità.

“È un investimento che parla chiaro: mettere al centro l’infanzia significa mettere al centro il futuro del territorio – sottolinea Ceraudo – E significa anche riconoscere il valore del lavoro educativo, spesso invisibile ma decisivo per la crescita delle nostre comunità”.

L’intervento era stato finanziato nel 2023 con un totale di 23 milioni e 650mila euro nell’ambito del piano di messa in sicurezza, manutenzione straordinaria, riqualificazione, efficientamento energetico e antisismico di 11 scuole d’infanzia e nidi. I piccoli studenti del Castello Raggio, per il periodo dei lavori, erano stati trasferiti a villa Bickley, in via Cervetto.

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