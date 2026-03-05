Asili, il convegno della Fp Cgil in vista dell’8 marzo: “I diritti delle donne iniziano da qui”

Genova. “I diritti dell’8 marzo cominciano dallo zero – sei” è il titolo dell’iniziativa pubblica organizzata dalla Funzione Pubblica Cgil di Genova in vista dell’8 marzo. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo alle ore 14.00 presso il Teatro di Strada Nuova in vico Boccanegra (adiacenze Via Garibaldi).

Con l’approssimarsi della Giornata internazionale della donna, la Funzione Pubblica ha ritenuto di mettere attorno ad un tavolo i principali soggetti che ruotano attorno al servizio per proporre soluzioni che tengano insieme i diritti di lavoratrici e famiglie: “Il servizio fornito alle famiglie è fondamentale per consentire ai genitori la piena realizzazione in campo professionale; allo stesso tempo però il servizio deve essere sostenibile anche dal punto di vista di chi vi opera: le condizioni dell’occupazione – a prevalenza femminile – spesso non consentono di usufruire dei permessi per l’assistenza a familiare disabile, vengono continuamente chiesti straordinari o si è impossibilitate ad usufruire delle ferie”.

L’iniziativa del 6 marzo si colloca in piena continuità con il percorso di rivendicazione intrapreso dalla Fp Cgil sui servizi educativi del Comune di Genova: un percorso che ha avuto la sua ultima importante espressione nel presidio del 24 febbraio scorso e che dà seguito agli impegni assunti nelle assemblee sindacali del 25 novembre e dell’11 febbraio 2026. In quelle occasioni la Fp Cgil ha condiviso analisi, criticità e obiettivi: contrasto alla precarietà, riduzione delle liste d’attesa, difesa dell’organico e della continuità educativa, qualità del servizio pubblico, contrasto alle esternalizzazioni, valorizzazione professionale del personale.

“L’appuntamento del 6 marzo – spiega il sindacato – rappresenta un ulteriore passo avanti: non solo mobilitazione, ma costruzione di proposte concrete per un sistema educativo pubblico, stabile e di qualità e per dare forza alle rivendicazioni Fp Cgil e per ribadire che i diritti delle donne, delle lavoratrici e dei bambini e delle bambine partono anche dalla tutela e dal rilancio dei servizi educativi 0-6”.

All’incontro, insieme alla sindaca di Genova Silvia Salis e all’assessora ai servizi educativi e al personale Rita Bruzzone, parteciperanno rappresentanti delle famiglie, delle cooperative e del sindacato. Sono previsti interventi di docenti ed educatrici.

Al Gaslini inaugura lo sportello Insieme

Sempre venerdì 6 marzo, alle ore 12.30 presso la casetta sindacale del Gaslini si terrà l’inaugurazione dello Sportello Fp Cgil “Insieme” dedicato in particolare alle donne lavoratrici e/o alle utenti e aperto anche agli uomini. Presso lo Sportello si potranno avere informazioni e orientamento ai servizi e ai centri antiviolenza e sul contrasto alle molestie e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro. In aggiunta si potranno ricevere consulenze su congedi, maternità, orario di lavoro, problemi legati a mobbing e discriminazioni sul luogo di lavoro ecc. Lo Sportello sarà attivo ogni secondo mercoledì del mese dalle ore 15 alle ore 17. All’inaugurazione di venerdì parteciperanno Tatiana Cazzaniga Segretaria Fp Cgil Nazionale, Emanuela Traverso Segretaria Generale NIdiL Genova, Luca Infantino Segretario Generale Fp Cgil Genova, Nicola Poli Segretario Generale Filcams Genova.